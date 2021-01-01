برشلونة يبيع لاعبه لباريس سان جيرمان بـ25 مليون يورو

لم يشارك في أي مباراة مع الفريق الكتالوني

يستهدف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، التعاقد مع إيمرسون ظهير برشلونة المعار إلى ريال بيتيس، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

برشلونة أعلن في بداية عام 2019، أنه تعاقد مع اللاعب البرازيلي من أتلتيكو مينيرو، مع انضمامه إلى بيتيس على سبيل الإعارة لمدة عامين.

النادي الكتالوني دفع ما يقرب من 12 مليون يورو، ومن المقرر استعادته لجزء من هذا المبلغ لأن بيتيس يتحمل بعض التكلفة بسبب الفترة التي قضاها مع الفريق.

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صحيفة "سبورت" الإسبانية، أشارت إلى رغبة باريس في الحصول على خدمات إيمرسون، ودفع مبلغ 25 مليون يورو لضمه.

وهو الأمر الذي قد يرحب به برشلونة كثيرًا، بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي الفترة الأخيرة، وحالته للتدعيم في الصيف.

وفي حالة نجاح الصفقة، لن يحصل برشلونة على مبلغ البيع كاملًا، لأن بيتيس سيكون له الحق في نسبة مئوية من هذا الانتقال المحتمل.

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يذكر أن النادي الكتالوني كان على وشك استعادة إيمرسون الصيف الماضي من بيتيس، لكن المدرب رونالد كومان قرر التعاقد مع سيرجينو ديست من أياكس أمستردام بدلًا منه.