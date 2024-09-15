يامال يكشف الفارق "الجوهري" بين تشافي وفليك

ماذا قال نجم البارسا؟

كشف لامين يامال نجم برشلونة الشاب عن الفارق بين مدربه السابق تشافي هيرنانديز والحالي هانز فليك..

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ويقدم يامال مستويات مبهرة هذا الموسم تحت قيادة المدير الفني الألماني، ليساهم في احتلال الفريق صدارة ترتيب الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة.

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وحقق برشلونة 5 انتصارات متتالية في الليجا، كان آخرها أمام جيرونا 4-1 اليوم الأحد، بفضل ثنائية لامين يامال وهدف داني أولمو وبيدري.

ورفع النجم الإسباني، الذي تألق مع في تتويج لاروخا بلقب يورو 2024، مساهماته إلى 3 أهداف و4 تمريرات حاسمة هذا الموسم.

وقال يامال، في مقابلة صحفية عقب المباراة: "العودة من المنتخب أمر صعب دائمًا، لكننا اليوم كنا جيدين للغاية، نحن نفكر بالفعل في المباراة المقبلة، كان المفتاح هو أن نكون مباشرين، عندما نتعافى نفكر فقط في التسجيل".

وسجل رجال فليك 17 هدفًا في أول 5 مباريات بالدوري، وهي أفضل بداية لبرشلونة منذ موسم 2017-18 عندما سجل ليونيل ميسي وشركاه نفس العدد من الأهداف.

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وسيعود الفريق الكتالوني إلى اللعب هذا الأسبوع، حيث يبدأ رحلته في دوري أبطال أوروبا 2024-25 ضد موناكو مساء الخميس.