برشلونة ضد يوفنتوس: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة برشلونة أمام يوفنتوس في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي تقام بملعب كامب نو..

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برشلونة 0 × 3 يوفنتوس

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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75' حكم المباراة يتراجع ويلغي الهدف لوجود بونوتشي في وضعية تسلل.

74' جوووووووووووووووووووووووووووول! بونوتشي يضع الرابع بعد ارتطام الكرة فيه أمام المرمى ودخلها الشباك.

73' حكم المباراة يتراجع عن احتساب ركلة الجزاء لوجود جريزمان في وضعية تسلل.

72' ركلة جزاء لبرشلونة يكسبها أنطوان جريزمان وتقنية الفيديو تراجع اللعبة.

65' تسديدة أرضية قوية من مارتن برايثوايت ولكنها تأتي بجوار المرمى بأمتار.

61' تألق كبير من بوفون مرة أخرى لتسديدة أخرى من ميسي حاول إكمالها برايثوايت إلى الشباك ولكن الحكم احتسب تسلل عليه.

57' فرصة خطيرة لبرشلونة، ركلة حرة من الجبهة اليُسرى رفعها ميسي على رأس جريزمان ولكن رأسيته ارتطمت في العارضة لسوء حظه.

51' جووووووووووووووووووووووووول! رونالدو يحول ركلة الجزاء إلى ثالث الأهداف.

50' حكم المباراة يذهب لتقنية الفيديو لرؤية اللعبة ويقرر ركلة جزاء ليوفنتوس.

48' تسديدة قوية من رامسي من داخل منطقة الجزاء بعد ارتطام الكرة بيد لونجليه، شتيجن يتألق ويوفنتوس يطالب بركلة جزاء.

46' قذيفة من ميسي قوية لكن في منتصف المرمى يمسك بها بوفون بنجاح.

الآن ينطلق الشوط الثاني..

نهاية الشوط الأول بتقدم يوفنتوس بهدفين نظيفين، استراحة ونعود في الشوط الثاني.

46' برشلونة يطالب بركلة جزاء بعد عرقلة لميسي دخل منقطة الجزاء لكن حكم المباراة يرفض واعتراضات كبيرة على القرار.

45' دقيقتان وقت محتسب بدلًا من الضائع

35' تحسن كبير في أداء برشلونة، استحواذ على الكرة مع تراجع غير مبرر من يوفنتوس.

31' ميسي يصنع الخطورة بتسديدة أخرى من داخل منطقة الجزاء وبوفون يواصل التألق ويتصدى لها.

26' تسديدة رائعة من بيانيتش من خارج منطقة الجزاء ولكنها تأتي في القائمة الخلفي.

22' الخطورة الأولى لبرشلونة تأتي عبر ميسي، تسديدة أرضية قوية ولكن يتألق بوفون ويتصدى لها.

20' جوووووووووووووووووووووووول! مكيني يحرز الهدف الثاني من عرضية رائعة من كوادرادو وضعها على الطائر في الشباك! الثاني لليوفي.

16' حتى الآن الأفضلية ليوفنتوس، برشلونة يحاول تدارك الموقف والاستحواذ لكن بصورة سلبية جدًا.

12' جووووووووووووووووووووووول! رونالدو يحول الكرة إلى الشباك! الهدف الأول لليوفي

11' ركلة جزاء ليوفنتوس عبر رونالدو! آراوخو يعرقله داخل منطقة الجزاء والحكم يحتسبها ركلة جزاء.

9' دانيلو يسدد كرة قوية للغاية لكنها تأتي خارج المرمى بأمتار.

7' الظهور الأول لكريستيانو رونالدو بعدما تسلم الكرة في منطقة الجزاء وهيأها ثم سددها في اتجاه المرمى ولكن شتيجن أمسك بها.

4' يوفنتوس يستحوذ على الكرة بدون خطورة، برشلونة متراجع جدًا ولم يظهر بوفون حتى الآن.

الآن تنطلق المباراة!

تشكيل برشلونة:

التشكيل | 4-2-3-1

تير شتيجن

جوردي ألبا - كليمون لونجليه - رونالد أراوخو - سيريجينو ديست

فرينكي دي يونج - ميراليم بيانيتش

بيدري - ليونيل ميسي - ترينكاو

أنطوان جريزمان

تشكيل يوفنتوس:

التشكيل | 3-5-3

جيانلويجي بوفون

دانيلو - ليوناردو بونوتشي - ماتياس دي ليخت

أليكس ساندرو - ويستون مكيني - أرتور - آرون رامسي - خوان كوادرادو

ألفارو موراتا - كريستيانو رونالدو

بينما يوفنتوس بهزيمة وحيدة من الكتالونيين، يسعى لرد الهزيمة لبرشلونة، ويوجد لقائين غاية في القوى على الهامش، اللقاء الأول سيكون بين ميسي ورونالدو، واللقاء الآخر سيكون بين بيرلو وكومان، يسعى بيرلو لتحقيق الفوز والقضاء على الضغط الكبير عليه بسبب خسارة العديد من النقاط بالدوري الإيطالي، ونفس الحال مع رونالد كومان وبرشلونة.

برشلونة الذي لم يخسر حتى الآن ويتصدر المجموعة برصيد 15 نقطة، وتمكن من الفوز على يوفنتوس في لقاء الذهاب بنتيجة 2/0، ولكن بغياب رونالدو نجم اليوفي وهداف الفريق.

اللقاء المرتقب من جانب الجميع وليس لأن المنافسة ستكون على من سيصعد لدور الـ16، ولكن المنافسة ستكون بين الأسطورتين رونالدو وميسي.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة برشلونة أمام يوفنتوس في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا بملعب كامب نو.