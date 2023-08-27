برشلونة وفياريال | تخلص من روبرت ليفاندوفسكي والحرس القديم يا تشافي فورًا!

أبرز النقاط الفنية من فوز برشلونة العسير على فياريال في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإسباني 2023-2024..

سبعة أهداف شهدها ملعب "لا سيراميكا" في فوز برشلونة الصعب على فياريال بنتيجة 4-3، في قمة الجولة الثالثة لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني.

المباراة شهدت الكثير من التقلبات، حيث تقدم برشلونة بهدفين بعد مرور 15 دقيقة فقط من صافرة البداية، لكن أصحاب الأرض تمكنوا من إدراك التعادل قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول.

وبعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، تقدم فياريال للمرة الأولى والأخيرة في المباراة، قبل أن يتمكن برشلونة من العودة بهدفين صاعقين في الدقيقتين 68 و71 من زمن اللقاء.

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الفوز رفع رصيد برشلونة إلى سبع نقاط في المركز الثالث في جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد فياريال عند ثلاث نقاط في المركز 13.

مواجهة فياريال وبرشلونة شهدت الكثير من النقاط الفنية المثيرة للاهتمام، والتي نستعرضها معكم في النسخة العربية من "GOAL.com".

ليفاندوفسكي أصبح عالة يا تشافي!

صحيح أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي سجل هدف برشلونة الرابع في المباراة، بعدما استغل تسديدة يامين لامال التي ارتطمت في العارضة ليضع الكرة بسهولة في المرمى الخالي، لكن من جديد ظهر المهاجم المخضرم كشبح.

وكعادته في المباريات الأخيرة، لم يظهر ليفاندوفسكي في أفضل صورة له، حيث خسر الكرة بسهولة في أكثر من مناسبة، بالإضافة إلى عدم نجاحه في الالتحامات الأرضية أو الهوائية.

برشلونة عليه إيجاد بديل فوري للبولندي، الذي يبدو أن تقدمه في العمر أثر عليه بشكل واضح، ولم يعد قادرًا على مجاراة المدافعين الأصغر سنًا.

تشافي، الذي يصر مرة بعد أخرى على إيمانه بالبولندي، أخطأ عندما اعتمد عليه وحيدًا دون منافسة، وربما حان الوقت ليتخلص برشلونة من ليفاندوفسكي.

أين دفاعك يا تشافي؟!

دفاع برشلونة كان في حالة يرثى لها أمام فياريال، المرتدات ضربت الخط الخلفي للفريق الكتالوني في أكثر من مناسبة، ولولا رعونة "الغواصات الصفراء" لكنا الآن نتحدث عن نتيجة كارثية للبلوجرانا.

برشلونة قبل ثلاثة أهداف كان يمكن تجنبها بسهولة، لولا أخطاء الرقابة في الهدف الأول، ثم سوء تغطية سيرجي روبيرتو في الهدفين الثاني والثالث.

الحرس القديم لم يعد صالحًا

إصابة رونالد أراوخو أجبرت تشافي على البدء بخط دفاع مكون من ماركوس ألونسو وأندرياس كريستنسن وجول كوندي وسيرجي روبيرتو.

لكن الغريب حقًا هو خيار تشافي بالدفع بألونسو في مركز الظهير الأيسر بدلًا من أليخاندرو بالدي، الذي لم تخرج أي أنباء عن إصابته قبل اللقاء.

ألونسو، أحد المرشحين للخروج من برشلونة، قدم أداءً جيدًا على الصعيد الهجومي، لكن دفاعيًا، فقد كان ثغرة لم يتمكن برشلونة من سدها تقريبًا.

سوء المستوى الذي ظهر به ألونسو وروبيرتو بالتحديد جعل برشلونة ملزمًا بالتخلص من كل الحرس القديم، والبحث عن لاعبين شباب أصحاب حيوية لتحسين صورة الفريق في المستقبل القريب.