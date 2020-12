برشلونة وفالنسيا: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

برشلونة 0 × 0 فالنسيا

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

10' استحواذ فالنسيا بدأ يزيد عن الكرة مع بعض المحاولات الواهية غير الخطيرة، برشلونة تراجع بصورة غريبة.

5' برشلونة يستحوذ على الكرة ولكن حتى الآن بدون خطورة، فالنسيا يحاول الاعتماد على سرعات جيديش في المرتدات فقط.

الآن تنطلق المباراة!

التشكيل | 4-1-4-1

تير شتيجن

جوردي ألبا - رونالد آراوخو - أوسكار مينجويزا - سيرجينو ديست

سيرجيو بوسكيتس

مارتن برايثوايت - بيدري - فيليبي كوتينيو - أنطوان جريزمان

ليونيل ميسي

