برشلونة وريال مدريد ينهيان لعنة "غريبة" في السوبر الإسباني!

لكن من المؤكد أن اللعنة ستظل تطارد الخاسر!

يصطدم برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو مساء غد الأحد، على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض، لحساب نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويسعى الغريمان للفوز بأول لقب لهما هذا الموسم، علمًا بأنهما اصطدما في نهائي النسخة الماضية بالعاصمة السعودية، في مواجهة حسمها برشلونة (3-1) ليتوج بالسوبر.

ومنذ اعتماد نظام السوبر الإسباني الجديد بمشاركة 4 فرق في 2019-2020، لم يتوج باللقب مطلقًا بطل الدوري أو الكأس (في الموسم السابق).

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وعندما يحسم اللقب غدًا الأحد، فإنه سينتهي هذا الرقم الغريب والاستثنائي، حيث توّج برشلونة بالدوري الإسباني الموسم الماضي، بينما حصد ريال مدريد لقب كأس الملك.

لكن من المؤكد أن اللعنة ستظل تطارد الخاسر، إما حامل لقب الدوري أو بطل الكأس، فمن يكون الضحية؟