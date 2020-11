برشلونة ضد ريال بيتيس: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة برشلونة وريال بيتيس في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2020-21، والمقامة على ملعب كامب نو

برشلونة 5 × 2 ريال بيتيس

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

96' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة...

94' خطييييييييييييييرة لريال بيتيس بعرضية من ركنية من اليمين يقابلها مورون برأسية يعترضها شتيجن ببراعة.

90' روبيرتو أرسل عرضية من اليمين قابلها بيدري بتسديدة من يسار المنطقة سكنت شباك برافو..

90' الخااااااااااااااااامس لبرشلونة عن طريق بيدري..

87' الحكم يؤشرعلى صحة قراره ويلغي الهدف...

86' رودريجو سانشيز يدخل بدلاً من كاناليس.

86' بيانيتش يدخل بدلاً من بوسكيتس.

85' الحكم ينتظر قرار الفيفدو...

84' ميسي مرر كرة لروبيرتو الذي انطلق بها حتى انفرد ببرافو ثم دار ومرر كرة لليونيل الذي قابلها بتسديدة من يمين المنطقة سكنت اشباك افارغة.

84' الراااااااااااابع لبرشلونة عن طريق ميسي يلغيه الحكم...

82' روبيرتو مرر كرة رائعة بكعبه من أمام يمين منطقة الجزاء وضعت ميسي في مواجهة برافو في يمين المنطقة، فأرسل تسديدة قوية سكنت شباك الحارس التشيلي.

82' الراااااااااااااااابع لبرشلونة عن طريق ميسي

78' برايثوايت يدخل بدلاً من جريزمان.

73' مورينو توغل بالكرة في يسار منطقة الجزاء ثم أرسل عرضية أرضية قابلها مورون بتسديدة سمنت شباك شتيجن.

73' الثاااااااااااااااني لريال بيتيس عن طريق لورين مورون..

66' ترينكاو يدخل بدلاً من ديمبيلي

63' رويبال يدخل بدلاً من خواكين، وفيكتور رويز يدخل بدلاً من تيو.

61' الثاااااااااالث لبرشلونة عن طريق ميسي الذي نفذ ركلة الجزاء على يسار برافو الذي طار للكرة لكنها سكنت الشباك.

60' بالفعل الحكم يعود ويحتسب ركلة جزاء ويرفع البطاقة الصفراء الثانية في وجه ماندي.

60' اشتباه في لمسة يد وركلة جزاء على عيسى ماندي، والحكم يتجه للفيديو.

49' ألبا أرسل عرضية أرضية من اليسار تركها ميسي لجريزمان، فقابلها بتسديدة سكنت شباك برافو..

49' جووووووووووووووول لبرشلونة عن طريق جريزمان...

46' بداية الشوط الثاني...

ميسي يدخل مع بداية الشوط الثاني بدلاً من فاتي..

48' نهاية الشوط الأول...

47' تيو أرسل عرضية أرضية من اليسار وصلت لسانابريا الذي أرسل تسديدة قوية مرت لشباك شتيجن.

47' التعاااااااااااااادل لبرشلونة عن طريق سانابريا...

39' خطييييييييرة لريال بيتيس بعرضية أرضية من اليسار عن طريق مورينو يقابلها تيو بتسديدة تمر إلى خارج الملعب بمحازاة العارضة

33' جريزمان نفذ ركلة الجزاء على يمين برافو الذي طار للكرة وأبعدها ببراعة.

33' يا ربااااااااااااااااااااه .. برافو يتألق ويحرم برشلونة من الثاني..

31' ركلة جزااااااااااااااااء لبرشلونة بعد تدخل من ماندي على فاتي، والجزائري يتحصل على بطاقة صفراء..

30' تمريرات بين عناصر برشلونة في الوسط، وتراجع لريال بيتيس

22' ديمبيلي استلم كرة من جريزمان في يمين منطقة الجزاء ثم ضم وأرسل تسديدة يسارية سكنت شباك برافو.

22' جووووووووووووووول أول لبرشلونة عن طريق ديمبيلي..

21' عرضية أرضية من تيو تصل لسانابريا الذي يروض الكرة في منطقة الجزاء ثم يشتتها بيكيه، فتعود لتيو الذي يرسل تسديدة أرضية تصل سهلة ليد شتيجن.

كومان اختار أن يبدأ ميسي من مقاعد البدلاء اليوم، في تصرف غريب بالنسبة جميع عشاق كرة القدم.

12' جريزماااااااااااااان يواصل الخطيرة ويرسل تسديدة أرضية من يسار منطقة الجزاء تمر إلى ضربة مرمى من على يسار برافو.

8' خطييييييييييييييييرة لريال بيتيس بعرضية من الركنية عن طريق مورينو، حولها كارفاليو للمرمى برأسه، لكن تير شتيجن في الموعد.

8' تيو توغل بالكرة في يسار منطقة الجزاء ثم أرسل عرضية أرضية أبعدها الدفاع للركنية.

5' تصوييييييييبة من جريزمان من يمين منطقة الجزاء تمر إلى خارج الملعب بمحازاة القائم الأيمن للحارس.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة...

تشكيل ريال بيتيس:

يبدأ المدرب بيليجريني بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

كلاوديو برافو

أليكس مورينو - مارك بارترا - عيسى ماندي - إيمرسون

سيرخيو كاناليس - جويدو رودريجيز - ويليام كارفاليو

كريستيان تيو - أنطونيو سانابريا - خواكين

تشكيل برشلونة:

يبدأ المدرب رونالد كومان بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جوري ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - سيرجي روبيرتو

بيدري - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج

أنسو فاتي - أنطوان جريزمان - عثمان ديمبيلي

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة برشلونة ضد ريال بيتيس المقامة على الكامب نو، وذلك في إطار الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2020-21.