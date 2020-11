برشلونة ودينامو كييف: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

دينامو كييف 0 × 0 برشلونة

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.. مباراة مملة للغاية، استراحة ونواصل في الشوط الثاني.

45' دي بينا كاد أن يحرز الهدف الأول بعد عرضية قوية رائعة أرسلها من الجبهة اليسرى لكن شتيجن أخرجها ببراعة شديدة.

45' دقيقة وقت محتسب بدلًا من الضائع

40' الملل هو عنوان المباراة، استحواذ سلبي من برشلونة ولا فرص من الطرفين.

27' تسديدة رائعة من كوتينيو بعد ارتداد الكرة له على حدود منطقة الجزاء ولكن لسوء حظه تأتي بجوار المرمى بأمتار.

23' برشلونة يطالب بالحصول على ركلة جزاء ولكن حكم المباراة وتقنية الفيديو ينفيان وجود أي خطأ.

17' لا جديد يذكر، الفريقان يتبادلان الاستحواذ على الكرة ولكن من دون خطورة حقيقية على المرمى.

6' دينامو كييف يرد بانفراد من الجبهة اليسرى وتسديدة أرضية قوية لكنها أتت بجوار المرمى.

5' الفرصة الأولى الخطيرة لبرشلونة بعدما تسلم الكرة كوتينيو في منطقة الجزاء ولكن تدخل مدافع دينامو كييف في اللحظة الأخيرة وأنقذها قبل أن يسددها البرازيلي.

الآن بداية المباراة!

التشكيل | 4-2-3-1

تير شتيجن

جونيور فيربو - كليمون لونجليه - أوسكار مينجويزا - سيرجينيو ديست

ميراليم بيانيتش - كارليس ألينا

بيدري - فيليبي كوتينيو - ترينكاو

مارتن برايثوايت

#Culers! Here is YOUR starting XI for #DynamoBarça! pic.twitter.com/lDR2a0L29C