برشلونة ودينامو كييف: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة برشلونة أمام دينامو كييف في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والمقامة على الملعب الأولمبي بأوكرانيا

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دينامو كييف 0 × 0 برشلونة

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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.. مباراة مملة للغاية، استراحة ونواصل في الشوط الثاني.

45' دي بينا كاد أن يحرز الهدف الأول بعد عرضية قوية رائعة أرسلها من الجبهة اليسرى لكن شتيجن أخرجها ببراعة شديدة.

45' دقيقة وقت محتسب بدلًا من الضائع

40' الملل هو عنوان المباراة، استحواذ سلبي من برشلونة ولا فرص من الطرفين.

27' تسديدة رائعة من كوتينيو بعد ارتداد الكرة له على حدود منطقة الجزاء ولكن لسوء حظه تأتي بجوار المرمى بأمتار.

23' برشلونة يطالب بالحصول على ركلة جزاء ولكن حكم المباراة وتقنية الفيديو ينفيان وجود أي خطأ.

17' لا جديد يذكر، الفريقان يتبادلان الاستحواذ على الكرة ولكن من دون خطورة حقيقية على المرمى.

6' دينامو كييف يرد بانفراد من الجبهة اليسرى وتسديدة أرضية قوية لكنها أتت بجوار المرمى.

5' الفرصة الأولى الخطيرة لبرشلونة بعدما تسلم الكرة كوتينيو في منطقة الجزاء ولكن تدخل مدافع دينامو كييف في اللحظة الأخيرة وأنقذها قبل أن يسددها البرازيلي.

الآن بداية المباراة!

تشكيل برشلونة:

التشكيل | 4-2-3-1

تير شتيجن

جونيور فيربو - كليمون لونجليه - أوسكار مينجويزا - سيرجينيو ديست

ميراليم بيانيتش - كارليس ألينا

بيدري - فيليبي كوتينيو - ترينكاو

مارتن برايثوايت

تشكيل دينامو كييف:

التشكيل | 4-3-3

جريجوري بوزخان

توماس كيدزيورا - إيليا زاباراني - فيتالي ميكولينكو - أليكساندر كارافايف

فلادومير شيبيلوف - فيتالي بويالسكي - دينيس هرماش

ميكولا شابارينكو - بنيامين فيربيتش - كارلوس دي بينا

يحتل نادي دينامو كييف الأوكراني المركز الثالث في ترتيب المجموعة بنقطة واحدة متعادلًا مع الفريق المجري ومتفوقًا فقط بفارق الأهداف، وخلال الثلاث مباريات الأولى خسر الفريق الأوكراني من يوفنتوس بهدفين مقابل لاشيء، وتعادل مع فيرينتسفاروش وخسر من برشلونة .

قدم البارسا بداية قوية في دوري الأبطال هذا الموسم، ويحتل حتى الآن صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بعد الفوز على فيرينتسافاروش المجري بنتيجة كبيرة بخمسة أهداف مقابل هدف، ثم تفوق على يوفنتوس الذي يقع معه في نفس المجموعة بهدفين مقابل لاشيء في المباراة التي جمعتهم على ستاد يوفنتوس، والانتصار على الفريق الأوكراني في الجولة السابقة بهدفين لهدف.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة برشلونة أمام دينامو كييف في الملعب الأولمبي بالعاصمة الأوكرانية ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.