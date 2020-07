بلد الوليد ضد برشلونة: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

بلد الوليد 0 × 1 برشلونة

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

68' تسديدة من ناتشو من مكان بعيد أمام منطقة الجزاء، لكن بعيدة جدًا إلى ضربة مرمى.

67' على برشلونة تأمين المباراة بهدفٍ ثانٍ وإلا قد يفقد النقاط الثلاث وبالتالي اللقب.

66' عرضية من اليمين عن طريق مويانو يقابلها أونال برأسية يطير لها شتيجن ويمسك الكرة من على يساره.

65' المباراة هادئة في الشوط الثاني.

63' خطأ لبرشلونة من أمام منطقة الجزاء ينفذه ميسي بتسديدة على يسار ماسيب الذي يطير للكرة ويبعدها إلى ركنية من على يساره.

61' ساندرو راميريز يدخل بدلاً من سيرجي جوارديولا.

60' عرضية خطيييييييييييرة من الضربة الحرة يحولها أونال للمرمى، لكن تير شتيجن يتألق كالعادة ويبعد الكرة من على يساره.

59' خطأ لبلد الوليد في يمين مناطق برشلونة بعد تدخل من بوسكيتس على جوارديولا.

58' تسديدة قوييييييية من بيريز، لكن بعيدة إلى ضربة مرمى.

57' أراوخو يدخل بدلاً من لونجليه وراكيتيتش يدخل بدلاً من بوتش.

55' الكرة تتحول للكتلان لكن لا تسفر عن شيء وتعود سريعًا للكتلان.

53' برشلونة مستحوذ على مجريات المباراة كالعادة وبلد الوليد ينتظر المرتدات.

50' كذلك دفع سيتيين بسواريز بدلاً من جريزمان.

49' أونال وهيرفياس دخلا بدلاً من ألكاراز وفيرنانديز مع بداية الشوط الثاني.

47' برشلونة أصبح على اليسار وبلد الوليد تحول لليمين.

46' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الثاني

50' تنطلق الآن صافرة نهاية الشوط الأول من اللقاء.

49' فيدال يمرر كرة في اليسار لجوردي ألبا الذي يرسل عرضية أرضية تصطدم بمويانو.

48' عناصر برشلونة يتناقلون الكرة في الخلف.

46' ميسي ينفذ الضربة الحرة بتسديدة إلى المرمى مباشرة، لكن الكرة تخرج إلى ضربة مرمى.

46' الحكم يضيف 4 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

45' ألكاراز يتدخل على فيدال بقوة في اليمين، وخطأ وإنذار على لاعب بلد الوليد.

43' تمريرات بين عناصر برشلونة، وضغط على حامل الكرة من بلد الوليد.

42' خطيييييييييرة لبرشلونة بتوغل بالكرة عن طريق ميسي حتى يسار قوس منطقة الجزاء، حيث يرسل تسديدة يسارية تعبر إلى ضربة مرمى من على حافة القائم الأيمن لماسيب.

40' البطاقة الصفراء الأولى في المباراة يتحصل عليها لونجليه بعد تدخل على بلانو.

39' بلد الوليد بدأ يتقدم بحثًا عن التعادل، وتراجع مخيف من برشلونة.

37' أوووووووووووووو، فرصة التعادل تضيع بغرابة على بلد الوليد بعد انفراد من كيكي بيريز بشتيجن الذي يخرج من مرماه، لكن كيكي يركل الأرض بدلاً من الكرة فيسقط وتصل الكرة سهلة لشتيجن.

36' تمريرات بين لاعبي بلد الوليد في الخلف، وضغط على حامل الكرة من برشلونة.

34' الحكم يشير للاعبين بالعودة لاستئناف المباراة.

33' تعليمات المدربين لا تتوقف في فترة التوقف.

31' توقف شرب المياه والراحة.

30' كرة خطييييييييرة لبرشلونة بتمريرة من ميسي لبوتش الذي هرب في يمين منطقة الجزاء وأرسل عرضية أرضية اعترضها ماسيب قبل أن تصل لجريزمان.

29' بحث جديد من برشلونة عن سيميدو المنطلق خلف الخطوط، لكن ماسيب الأقرب للكرة.

28' الكرة تتحول لبرشلونة دون خطورة، ويبدأ الهجوم.

27' بداية هجوم لبلد الوليد بتمريرات في الخلف.

25' خطييييييييرة لبرشلونة بتمريرة رائعة من بوسكيتس وضعت سيميدو في مواجهة ماسيب، فأرسل تسديدة أرضية أبعدها الحارس.

24' تبديل أول لبلد الوليد بخروج جارسيا بداعي الإصابة ودخول ناتشو.

22' جوارديولا يجور بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية يبعدها بيكيه.

21' تدوير الكتلان للكرة يتواصل، وبلد الوليد متراجع تمامًا.

19' سيميدو أرسل عرضية أرضية من اليمين قابلها جريزمان بمحاولة التسديد بيمناه، لكن الكرة عبرت من بين قدميه.

19' يا ربااااااااااااااااااااااه، جريزمان يضيع هدف محقق.

18' ألكاراز ينفذ الضربة الحرة بتسديدة أرضية تصطدم بالجدار.

17' خطأ لبلد الوليد من مكان خطير أمام منطقة جزاء برشلونة على يمين القوس.

GOAL! Arturo Vidal opens the scoring for #ValladolidBarca pic.twitter.com/kaf42ZeURT

15' ميسي مرر كرة لفيدال في يمين منطقة الجزاء، فأرسل التشيلي تسديدة قوية عبرت من على يمين ماسيب وارتطمت بالقائم ثم احتضنت الكرة الشباك.

15' جوووووووووووووووووول لبرشلونة عن طريق فيدال.

13' ميسي يمرر كرة لبوتش أمام منطقة الجزاء، فيرسلها ساقطة إلى منطقة الجزاء، لكن الدفاع يبعدها.

11' جريزمان يتفنن في إضاعة هجمة للكتلان بعد انطلاقة في اليسار حتى منطقة الجزاء ومعه ميسي على الكرة الأخرى، لكنه بدلاً من التمرير له احتفظ بالكرة ثم أرسلها عرضية بعد وصول المساندة الدفاعية.

10' كرة أمامية لفياريال تبحث عن جوارديولا، لكن الكرة أقرب لبيكيه الذي يعيدها لتير شتيجن.

8' بلانو ينطلق بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية تصل سهلة إلى يد تير شتيجن.

6' فيدال يحاول التوغل بالكرة أمام منطقة الجزاء، لكن الدفاع يحاصره ويفتك الكرة.

5' سيميدو يتوغل بالكرة في يمين منطقة الجزاء ثم يمررها لبوتش الذي يرسل تسديدة أرضية يعترضها ماسيب ويمسك الكرة.

4' لا خطورة على المرمى حتى الآن من كلا الفريقين، وبرشلونة دائمًا مستحوذ على الكرة.

3' البلوجرانا مستحوذ على الكرة في البداية، وبلد الوليد متراجع.

2' برشلونة على اليمين بالأصفر الرديف وبلد الوليد على اليسار بالأبيض.

AAAAAND THE BALL IS R⚽️LLING IN VALLADOLID! #ForçaBarça #Culers