أكثر من ضعف الشرط الجزائي .. برشلونة يرفض عرضاً ضخماً لفورت

عقده واشك على الانتهاء

كشف تقرير في الإعلام الكتالوني عن عرض ضخم في برشلونة لبيع نجم الفريق الشاب هيكتور فورت عقب تألقه الموسم الجاري.

وتم تصعيد المدافع الشاب لصفوف الفريق الأول من قبل تشافي خلال الموسم الحالي بداية من لقاء أنتويرب بدوري أبطال أوروبا، وأجاد في مركز الظهير، سواء الأيمن أو الأيسر.

وقالت "موندو" إن البلوجرانا تلقى عرضاً لبيع النجم الشاب مقابل 35 مليون يورو من فريق فريق لم تسميه للحصول على خدمات المدافع في الصيف المقبل.

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وأوضح التقرير أن النادي الكتالوني يرفض بيع فورت رغم أن عقده ينتهي في صيف 2025 ويوجد شرط جزائي بقيمة 10 مليون يورو فقط به.

وذكر التقرير أن برشلونة يعمل على مد عقد صاحب السبعة عشر عاماً ورفع قيمة الشرط الجزائي كما فعل مع لامين يامال وفرمين لوبيز، ويسعى للمثل مع باو كوبارسي كذلك.