وكلاء كفاراتسخيليا يتواصلون مع برشلونة وعقبة وحيدة تعطل الصفقة

اللاعب يرحب بالانضمام للنادي الكتالوني

أصبحت الأمور تتجه بشكل كبير في نابولي، نحو رحيل الجناح الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وسط محادثات حول انتقال محتمل إلى برشلونة.

نابولي عرض على لاعبه التجديد لمدة خمس سنوات بحد أقصى 5 ملايين يورو سنويًا، وهذا ما يرحب به وكلاء اللاعب، ولكن النادي الإيطالي يشترط وجود شرط جزائي في العقد الجديد بقيمة 130 مليون يورو.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، قالت إن كفاراتسخيليا يرفض هذا الشرط، ولو لم يتم التوصل لاتفاق ينهي هذا الخلاف، سينظر اللاعب في خياراته المتاحة خارج النادي نحو خوض تجربة مختلفة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يعتبر من أقوى المرشحين لضم النجم الجوروجي، بل دخل وكلاء اللاعب في محادثات مبدئية لجس نبض النادي الكتالوني حول إمكانية القيام بالتعاقد معه في عام 2025.

ويدرك برشلونة جيدًا أن "كفارا" سيكون حريصًا على الانتقال لهم، ولكن ليس لديهم أي نية للدخول في مفاوضات دون الاتفاق على سعر محدد من نابولي ورئيسه أوريليو دي لورينتيس.

النادي الكتالوني يدرك جيدًا أن رئيس نابولي مفاوض صعب، ويرفض فكرة دفع مبلغ الـ80 مليون يورو المطلوب من النادي الإيطالي، ومع ذلك، هناك تفاؤل بخصوص العثور على حل يرضي جميع الأطراف في حالة الجلوس على طاولة المفاوضات بشكل رسمي.

وكان كفاراتسخيليا قد ارتبط خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، كبديل لكيليان مبابي بعد انتقاله إلى ريال مدريد، ولكن الصفقة فشلت في النهاية لتكون الفرصة متاحة أمام برشلونة.

يذكر أن بعض التقارير الصحفية قد أكدت في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن برشلونة اختار الجناح الجورجي كبديل رئيسي لنيكو ويليامز لاعب أتلتيك بيلباو، الذي يظل الهدف صاحب الأولوية القصوى لرئيس النادي جوان لابورتا.