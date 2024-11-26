عودة نجم برشلونة رسميًا.. و7 غائبين عن مواجهة بريست

فليك يعلن القائمة..

أعلن هانز فليك، مدرب برشلونة، قائمة فريقه لمواجهة بريست، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وانضم للقائمة المدافع إريك جارسيا، وذلك لأول مرة منذ الإصابة يوم 20 أكتوبر الماضي، عندما شعر ببعض الانزعاج قبل انطلاق مواجهة إشبيلية (كان في التشكيل الأساسي ولم يشارك)، بالإضافة إلى أليخاندرو بالدي.

وجاءت قائمة برشلونة كاملة، كالآتي:

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حراس المرمى: إينياكي بينيا وفويتشيك شتشيسني ودييجو كوتشين.

المدافعون: جول كوندي وباو كوبارسي وإنييجو مارتينيز وأليخاندرو بالدي وإريك جارسيا وجيرارد مارتين وهيكتور فورت وسيرجي دومينجيز وأندريس كوينكا.

الوسط: مارك كاسادو، بيدري، فرينكي دي يونج، جافي، فيرمين لوبيز، بابلو توري، جيل فرنانديز.

المهاجمون: رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، داني أولمو، باو فيكتور.

ويغيب عن قائمة برشلونة "مارك تير شتيجن ومارك برنال ورونالد أراوخو وأندرياس كريستنسن وأنسو فاتي ولامين يامال وفيران توريس".

ويحتل بريست المركز الرابع في جدول الترتيب العام برصيد 10 نقاط، بينما يأتي برشلونة في المرتبة السادسة بـ9 نقاط.