برشلونة مستعد للتضحية بخمسة من نجومه لاستعادة ليونيل ميسي!

عودة ليونيل ميسي لبرشلونة ستكلف النادي بيع خمسة من نجومه!

ذكرت تقارير صحفية اليوم السبت، أن إدارة نادي برشلونة تسعى لبيع خمسة من نجوم الفريق لتسهيل خطوة ضم ليونيل ميسي هذا الصيف.

ويقترب النجم الأرجنتيني من مغادرة فريقه الحالي باريس سان جيرمان، بسبب انتهاء عقده بنهاية الموسم وعدم التواصل لاتفاق حتى الآن وتوتر العلاقة بين إدارة النادي والجماهير بميسي.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، يحاول نادي برشلونة توليد أموال لميسي عن طريق بيع خمسة من نجوم الفريق الأول.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة برشلونة تسعى إلى بيع إريك جارسيا، وماركوس ألونسو، وفرانك كيسي ورافينها وفيران توريس.

وقد يكون البيع المحتمل للاعبين الخمسة أمرًا أساسيًا لتسهيل عودة المهاجم الأرجنتيني لصفوف برشلونة هذا الصيف.

ودخل رافينها، الذي انضم إلى برشلونة قادماً من ليدز يونايتد في دائرة اهتمامات فريقي آرسنال ونيوكاسل يونايتد الذين يريدوا الحصول على خدماته هذا الصيف.

كما تم ربط توريس مهاجم مانشستر سيتي السابق بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يراقبه فريق أستون فيلا، بينما جارسيا وألونسو وكيسي، سيحاول النادي تسويقهم.