برشلونة لم يرمي المنديل .. البارسا مازال ينتظر أسينسيو!

هل انتهت رحلة أسينسيو مع ريال مدريد!

لا يزال برشلونة يتواصل مع ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد من أجل التعاقد معه مجانًا في الصيف القادم، حيث ينتهي تعاقده مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم الجاري، ولم يقوم بتجديد عقده حتى الآن.

أسينسيو قام بتغيير وكيله منذ فترة ليصبح أحد عملاء جورج مينديش وهو وكيل اللاعبين البرتغالي المقرب من جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة.

وبحسب صيحفة "سبورت" الإسبانية ناقش برشلونة ووكيل اللاعب إمكانية ضمه، مستغلين حقيقة أنه سيصل مجانًا وليس هناك رسوم انتقال يجب دفعها لريال مدريد.

وأشار التقرير الإسباني إلى أنه لا يوجد حتى الآن اتفاق بين الطرفين، حيث لم يقرر أسينسيو بعد أي شيء بشأن مستقبله بينما يفكر في البقاء مع ريال مدريد، حيث يمكنه الذهاب إلى الدوري الإنجليزي الممتاز أو التوقيع لبرشلونة.

سُئل أسينسيو في مناسبات قليلة عن رحيله من مدريد وإمكانية الذهاب إلى برشلونة، وأجاب: "الشيء الوحيد الذي أفكر فيه هو ريال مدريد أنا سعيد هناك، لكن في المستقبل لا تعرف أبدًا ما يمكن أن يحدث".

الجدير بالذكر أن أسينسيو كان على بعد خطوة واحدة من التوقيع لبرشلونة في 2014، لكن بعد ذلك رفض النادي دفع حوالي أربعة ملايين يورو للتعاقد معه لينتقل إلى ريال مدريد.