برشلونة لدي يونج: حان وقت الرحيل!

برشلونة يطالب الهولندي بالرحيل..

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة قد أبلغ لاعبه الهولندي فرينكي دي يونج برغبة الإدارة برحيله في سوق الانتقالات الحالي.

ويحظى نجم أياكس السابق ببعض العروض لعل أبرزها من قبل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي يسعى لجمع شمل دي يونج مع مدربه السابق إريك تين هاج.

وبحسب ما أوردته صحيفة "سبورت" فإن الإدارة ترغب بذلك لأجل حل الأزمة المالية الحالية وتسجيل لاعبيها الجدد في القائمة.

حيث اتخذ نادي برشلونة قرارًا حازمًا للغاية مع فرينكي دي يونج، وطالبته الإدارة بالرد على عرض مانشستر يونايتد بالقبول.

وكانت التقارير قد أشارت في الفترة السابقة إلى رفض النجم الهولندي للمغادرة حيث أنه يشعر بالسعادة في كتالونيا.

وأوضح تقرير جريدة سبورت أن برشلونة يرغب في ترك اللاعب يرحل بقمية 80 مليون يورو، لأن مغادرته ستسهل على النادي تسجيل الصفقات الجديدة فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن في قائمة الفريق.

Barcelona have advised to Frenkie de Jong that he should accept #mufc's offer, and that he HAS to leave the club this summer.



𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐫𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭 👇 — Utd District (@UtdDistrict) July 14, 2022

كما يسعى البلوجرانا أيضًا لإتمام التعاقد مع مهاجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي ومتوسط ميدان مانشستر سيتي برناردو سيلفا، وبالتالي يحتاج للمال الذي سيجنيه من بيع الهولندي.

جدير بالذكر أن رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا كان قد صرح من قبل أنه لا يود أن يرحل دي يونج عن فريق برشلونة وتحدث عن تمسك اللاعب أيضًا بالبقاء، لكن يبدو الآن أن تلك التصريحات لم تكن صحيحة.

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