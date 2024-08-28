برشلونة يستهدف لاعبًا "في مركز جديد" قبل 3 أيام على غلق الميركاتو!

هل تنجح الخطة؟

يستهدف برشلونة تعزيز صفوفه بقلب دفاع جديد، مع تبقي 3 أيام فقط على غلق سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن "المدرب هانز فليك، والمدير الرياضي ديكو، يبحثان عن مدافع في السوق".

وأوضحت أن الإدارة تعمل من أجل إتمام اتفاق رعاية جديد مع Nike، مشيرة إلى أنهم "قدموا بالفعل مسودة إلى رابطة الليجا (بشأن اللعب المالي النظيف)، لكن دون اعتمادها بشكل نهائي".

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وواصلت: "إذا تمكن البارسا من إنجاز الاتفاق (مع نايكي)، فسيكون لديهم خيار التوقيع مع جناح أيسر، قد يكون رافائيل لياو (ميلان)، بعدما أصبح نيكو ويليامز (بيلباو) مستحيلًا".

وشددت الصحيفة على أن الخيار الأكثر واقعية هو فشل برشلونة في ضبط قواعد اللعب المالي النظيف خلال 3 أيام، ما يدفع النادي للبحث عن خيار دفاعي في ظل إصابات أراوخو وكريستنسن.

وختمت: "المشكلة الكبرى هي أن برشلونة في الوقت الحالي ليس لديه الإمكانية للتوقيع مع أي لاعب بسبب (قواعد اللعب المالي النظيف)".