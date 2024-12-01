ماذا حدث؟

يمر نجم الوسط الهولندي فرينكي دي يونج بأوقات صعبة مع برشلونة، بعد عودته من الإصابة مؤخرًا، حيث لم يقدم الأداء المنتظر من قبل الجماهير الكتالونية، بينما يمر الفريق بسلسلة نتائج سلبية في الدوري الإسباني.

وتعرض دي يونج لصافرات استهجان من جماهير برشلونة في أكثر من مناسبة بالمباريات الأخيرة، علمًا بأنه كان يرتدي شارة القيادة، بمجرد نزوله إلى أرض الملعب (بديلًا)، في ظل إصابة الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن.

وشارك دي يونج بديلًا أمام لاس بالماس أمس السبت في الدقيقة 57، على حساب زميله جافي، ليسجل البارسا التعادل بعد 4 دقائق فقط، لكن الضيوف عادوا بهدف الفوز في الدقيقة 67، ليواصل برشلونة نتائجه السلبية بالليجا.

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والمفارقة أن دي يونج لم يرتد شارة القيادة بعد دخوله أمام لاس بالماس، وإنما ظل رافينيا، صاحب الهدف الوحيد، مرتديًا الشارة -التي كان يمنحها لدي يونج دائمًا- حتى صافرة النهاية.

ويواجه النجم الهولندي، الذي عاد من إصابة طويلة أبعدته عن الملاعب نحو 5 شهور، تحديات كبرى مع مدربه الألماني هانز فليك، حيث صرّح قبل ذلك بأن اللاعب لا يحصل على الكثير من الدقائق لأنه "ليس في قمة جاهزيته".

وتعد الهزيمة هي الأولى للنادي الكتالوني في ملعبه "مونتجيوك" بالليجا هذا الموسم، علمًا بأنها الخسارة الثانية في آخر 3 مباريات بالمسابقة (حصد نقطة واحدة)، ليبقى في الصدارة برصيد 34 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد (الذي خاض مباراة أقل).