"إعياء وغثيان" .. إصابة قوية لأليخاندرو بالدي تثير قلق برشلونة أمام لاس بالماس

خرج في وقت مبكر من الشوط الأول

أنباء غير سارة تلقاها هانز فليك مدرب برشلونة، بعد تعرض لاعبه أليخاندرو بالدي للإصابة، خلال مباراة الفريق أمام لاس بالماس بالدوري الإسباني.

المواجهة التي تجمع بين الفريقين، على ملعب بالماس، في إطار الجولة الخامسة من عمر الليجا، شهدت سقوط بالدي بعد تعرضه لضربة قوية في صدره، ليغادر الملعب في الدقيقة 26 لصالح زميله جيرارد مارتن.

وتسبب التدخل العنيف لبالدي مع ساندرو راميريز لاعب الفريق الخصم في إعياء شديد لظهير برشلونة، حيث ظهرت عليه حالة من الغثيان على أرض الملعب قبل خروجه على نقالة.

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ومن غير الواضح حتى الآن طبيعة إصابة الظهير الشاب، ولكنه خرج متأثرًا بمشكلة صحية كبيرة، وبدا عاجزًا عن التنفس مما أثار حالة من القلق لدى جماهير الفريق الكتالوني.

يذكر أن برشلونة يعاني من العديد الإصابات في الوقت الحالي، بغياب كل من مارك أندريه تير شتيجن، أندرياس كريستنسن وأنسو فاتي ومارك برنال، كما استعاد خدمات لامين يامال الذي بدأ كبديل أمام لاس بالماس.