"هذا لا يمكن أن يكون".. لابورتا ينفجر بعد رباعية جيرونا!

شوهد وهو غاضب للغاية!

انفجر جوان لابورتا، رئيس برشلونة، بعد خسارة فريقه أمام جيرونا بنتيجة 4-2 مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 34 من الدوري الإسباني.

كان برشلونة متقدمًا بنتيجة 2-1 في الشوط الثاني، قبل أن يقلب جيرونا الطاولة، ويسجل 3 أهداف في 10 دقائق فقط، ليخطف المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا، بفارق نقطة عن البارسا مع تبقي 4 جولات على نهاية المسابقة.

وحسب صحفية "سبورت" الإسبانية، فإن لابورتا شوهد وهو غاضب للغاية بشكل واضح بعد المباراة، وصرخ مرارًا وتكرارًا: "هذا لا يمكن أن يكون!".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويحتاج برشلونة إلى احتلال وصافة الليجا، التي حسمها ريال مدريد بشكل رسمي وحصد اللقب للمرة 36 في تاريخه، وذلك من أجل التأهل لخوض بطولة السوبر الإسباني.

وتكمن أهمية بطولة السوبر الإسباني في الدعم المالي الكبير الذي يحصل عليه النادي نظير المشاركة، في ظل الأزمة المالية الكبيرة التي يعاني منها الفريق الكتالوني.