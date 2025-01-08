"أبعدني 6 أشهر عن الفريق"

شن داني جارسيا لارا لاعب برشلونة السابق هجومًا عنيفًا على رئيس النادي جوان لابورتا، في خضم أزمة تسجيل الثنائي داني أولمو وباو فيكتور في قائمة الفريق لمواصلة نصف الموسم الثاني.

وقال جارسيا في تصريح لـ"راديو ماركا": "إدارة برشلونة قدمت صورة غير احترافية، كادوا أن يبلغوا حد السخرية، افد تجاوزوا قاعدة (1:1) ، لكن الشعور العام هو أنه سيتم تسجيلهما في النهاية".

وأضاف: "أضع نفسي مكان داني أولمو وسأكون قلقًا وغاضبًا، لو كنت وكيله، ربما سأوصيه بشيء آخر، لكنه قرار يجب أن يتخذه هو، سيتعين عليه القيام بذلك بناءً على الشعور، وهو ما سيحركه أكثر، وإذا بقى ولم يتم تسجيله سيتضرر بشدة على المستوى الرياضي، لأنه لن يتمكن حتى من اللعب مع المنتخب. أعتبر ذلك خطأ لا يُغتفر".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومر جارسيا لارا بظروف قاسية أثناء وجوده مع برشلونة (1999:2004): "لابورتا أبعدني 6 أشهر عن الفريق، لم أكن أستطيع حتى تغيير ملابسي مع زملائي في غرفة الملابس".

وأوضح: "كان ذلك في الولاية الأولى للابورتا، وصل ريكارد وأبعدوني عن الفريق لأنهم أرادوا مني الذهاب إلى نادٍ مختلف عن الذي أردت الذهاب إليه (كنت أريد فالنسيا، لكنهم لم يسمحوا لي وأبعدوني)".

وختم: "بقيت حتى 30 يناير دون أن أتمكن حتى من تغيير ملابسي مع زملائي وكان عليّ أن أتدرب في وقت مختلف، ثم انتهى الأمر بلابورتا بالخروج علنًا وطلب الاعتذار، النادي لا يريدك، تُنسى الأمور، لكنني مررت بوقت عصيب للغاية".