تشافي يرفض رحيل نجم برشلونة ويُعلن "صفة" المدرب الجديد

اختبار صعب للفريق الكتالوني أمام خيتافي

خرج تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، للحديث عن رأيه في إمكانية رحيل نجم الفريق رونالد أراوخو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

أراوخو ارتبط اسمه كثيرًا بالرحيل عن النادي الكتالوني، وسط اهتمام من بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد بضمه، وهو الأمر الذي تحدث عنه تشافي في المؤتمر الصحفي لمباراة خيتافي بالدوري الإسباني.

وقال تشافي عن مستقبل المدافع الأوروجوياني:"بالنسبة لي ليس هناك شك، أراوخو هو حاضر ومستقبل برشلونة، هو بالفعل أحد القادة بالنادي وقائد غرفة الملابس".

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مراقبة ميسون جرينوود:"لن نفعل أي شيء على وجه الخصوص معه، إنه لاعب يجب أن نراقبه، خيتافي يتمتع بشخصية جيدة للغاية، ميلا ومايورال يسجلان الأهداف وجرينوود يصنع الفارق".

وأما عن الانتقادات التي يتعرض لها:"الفريق جاهز للمنافسة، لدينا القليل من الوقت للتعافي، لكننا سننافس غدًا كما هو الحال دائمًا، الفريق يحتاج إلى تغيير في نهاية الموسم وأشعر أنها ستكون خطوة إيجابية إلى الأمام".

وعن خليفته في برشلونة:"لا أعرف، في النهاية ديكو الرئيس هما من يقرران المدرب القادم، ولكن المهم أن يكون لديه الحمض النووي للنادي".

المنافسة على الدوري الإسباني:"سنقاتل حتى يصبح الأمر ممكنًا من الناحية الحسابية، لا يجب أن نفشل على أرضنا، سيكون من المهم جدًا الفوز لمحاولة تقليص الفارق، لكننا نعلم أن الأمر معقد".

جدير بالذكر أن برشلونة يلعب غدًا، السبت، أمام خيتافي على ملعبه، وهو يحتل المركز الثالث بجدول الدوري الإسباني بـ54 نقطة، بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.