أسهم كيميش تنخفض .. برشلونة يتجه إلى "الحل الهولندي" للتعاقد مع خليفة بوسكيتس

البحث لا يزال مستمرًا

أبدى نادي برشلونة الإسباني تصميمه على التعاقد مع لاعب وسط جديد، استمرارًا لرحلته من أجل البحث عن خليفة سيرجيو بوسكيتس الذي رحل إلى إنتر ميامي.

العملاق الكتالوني تعاقد العام الماضي مع أوريول روميو من جيرونا، ولكن الصفقة لم تنجح ليعود اللاعب إلى ناديه السابق، ولم يقم برشلونة بأي تحركات أخرى خلال الميركاتو الصيفي الأخير، بسبب المشاكل المالية الخاصة بقواعد اللعب المالي النظيف.

صحيفة "ماركا" الإسبانية قالت إن إصابة مارك برنال الأخيرة، دفعت برشلونة للتفكير في التعاقد مع الهولندي جيردي شوتن، لاعب آيندهوفن البالغ من العمر 27 سنة، حيث سبق أن تم التواصل معه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، دون التوصل إلى أي شيء لأسباب مالية.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الدولي الهولندي قيمته قد تبلغ ما يصل إلى 25 مليون يورو، وهي قيمة يمكن للنادي الكتالوني توفيرها في الأسواق القادمة بعد تحسن الوضع الاقتصادي.

ولا يعتبر شوتن هو اللاعب الوحيد في خطط ديكو المدير الرياضي لبرشلونة، هناك أيضًا أونانا لاعب إيفرتون السابق المنتقل حديثًا لأستون فيلا، ولكن قيمته تصل إلى ما يقرب من 60 مليون يورو.

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وهناك أيضًا يوشوا كيميش، لاعب بايرن ميونخ الألماني الذي ينتهي عقده الصيف القادم، ولكن فكرة لعبه كظهير في الفترة الأخيرة بدلًا من لاعب وسط، جعلت أسهمه تتراجع لدى برشلونة.

يذكر أن شوتن كان من العناصر التي تألقت مع هولندا في مركز المحور الدفاعي في يورو 2024، حيث لعب جميع مباريات البطولة مع الطواحين، بداية من دور المجموعات، وصولًا إلى الخروج أمام إنجلترا بالخسارة 2/1 في نصف النهائي.