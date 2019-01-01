وكيل كوتينيو يوضح حقيقة تركه برشلونة

تقارير تربط البرازيلي بالانتقال إلى فرنسا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضح كيا جورباشيان، وكيل لاعب برشلونة فيليبي كوتينيو، حقيقة الإشاعات التي تحدثت عن رحيله إلى باريس سان جيرمان.

وذكرت تقارير في الساعات الماضية أن اتفاقاً تم بين اللاعب البرازيلي وليوناردو، المدير الرياضي لبي إس جي، بخصوص عقده مع الفريق.

وقال جورباشيان مع "آر إم سي": "تحدثت مع بيب سيجويرا قبل عدة أيام في برشلونة، قال لي إن برشلونة لا يريد بيع كوتينيو هذا الصيف".

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وأضاف: "لم يحدث أي اتصالات مع باريس سان جيرمان".

وعانى كوتينيو الموسم الماضي من تراجع مشاركته كأساسي في برشلونة، وسجل 11 هدفاً في 53 مباراة بكل المسابقات الموسم الماضي.

ويتواجد كوتينيو حالياً مع المنتخب البرازيلي الذي يستعد لخوض غمار نهائي كوبا أمريكا أمام بيرو الأحد المقبل.