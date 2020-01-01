برشلونة في خطر - الإصابات العضلية تهدد موسم الفريق

الأزمات تضرب برشلونة من كل حدب وصوب

يواجه برشلونة خطورة تعرض عدد من اللاعبين للإصابات العضلية بعد مشاركتهم في عدد كبير من المباريات خلال الموسم الجاري.

برشلونة أعلن إصابة جوردي ألبا، مدافع الفريق، وقد يغيب حتى 7 مارس المقبل.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ عدد من اللاعبين تعرضوا لفحوصات وتحاليل طبية عقب مواجهة خيتافي وتبين وجود حمل عضلي زائد على أغلبهم.

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وأشارت الصحيفة إلى أنّ كيكي سيتين، مدرب البلوجرانا، وجد نفسه مضطرًا لإلغاء التدريبات المقررة مساء اليوم، الأحد، ومنح اللاعبين فترة راحة حتى يوم الثلاثاء المقبل.

الصحيفة أكدت أنّ جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس وليونيل ميسي أكثر اللاعبين المتضررين من ضغط المباريات، إذ أصبح الاعتماد عليهم ضروريًا بسبب كثرة المصابين.

وقد يضطر المدرب لإراحة أحد هؤلاء الثلاثي أمام إيبار يوم السبت المقبل، إذ يخوض برشلونة بعدها مباراتين أمام نابولي وريال مدريد وكلاهما خارج "كامب نو".

جدير بالذكر أنّ برشلونة يمتلك 52 نقطة بالتساوي مع ريال مدريد إلا أنّه يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف.