"برشلونة لم يكن في فوضى وأهلًا بالانضباط الألماني" .. كريستنسن يغازل فليك برسالة من اليورو

"لابورتا كان صادقًا تمامًا مع اللاعبين"

أكد أندرياس كريستنسن، لاعب برشلونة ومنتخب الدنمارك، أنه يتطلع للتعاون مع المدرب الجديد للبارسا، الألماني هانز فليك، من أجل إعادة الانضباط إلى النادي الكتالوني.

وقال النجم الدنماركي في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "أتطلع كثيرًا إلى العمل مع هانز فليك، منذ وصولي ألمانيا أسمع فقط أشياء جيدة من الأشخاص الذين عاشوا معه. ربما يكون مختلفًا بعض الشيء".

وأضاف: "أعتقد أننا سنرى قليلًا من الانضباط الألماني تحت قيادته.. أنا أتطلع إلى هذا الأمر بالطبع، لم أتحدث معه بعد".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع كريستنسن: "نادي برشلونة لم يشهد أي فوضى خلال الموسم المنصرم، ربما كان كل شيء في الخارج يبدو فوضويًا للغاية، لكن مجلس الإدارة كان صادقًا تمامًا وأخبر اللاعبين بالعملية برمتها، بالطبع كان الأمر غريبًا، لكنه لم يكن فوضويًا".

وأردف: "أستمتع بإقامة العلاقات الاجتماعية مع العالم الخارجي. أحاول أن أكون منفتحًا قدر الإمكان، لكني أستمتع أيضًا بالتواجد في المنزل مع طفلي، عندما أكون بعيدًا عن المُباريات".

وواصل: "أنا لا أجيد نشر اسمي والحديث عن نفسي. أنا شخص انطوائي وخجول بطريقة ما، لكني أحاول أن أكون منفتحًا".

وفيما يتعلق بحالته الطبية وموقفه من المباراة الأولى للدنمارك في اليورو، قال: "أنا أتحسن، وإذا بدأت أساسيًا، أتوقع أيضًا أن أتمكن من لعب 90 دقيقة، وأنا أتطلع إلى ذلك".