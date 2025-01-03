فليك: لن نستخدم "هذا اللاعب" كضحية لتسجيل أولمو وحديثي مع لابورتا "خاص جدًا"

النادي الكتالوني في ورطة

شدد هانز فليك مدرب برشلونة، على وجود حالة من التفاؤل داخل النادي الكتالوني، بخصوص تسجيل الثنائي داني أولمو وباو فيكتور، رغم الأزمة المحتدمة والمحاولات المستمرة لإقناع رابطة الدوري الإسباني بقبول اعتمادهما بصفوف الفريق.

وتلقى برشلونة ضربة قاصمة بعد رفض رابطة الدوري الإسباني، قيد أولمو وباو فيكتور ضمن قائمة الفريق بشكل دائم، في ظل فشل إدارة جوان لابورتا في الالتزام بضوابط اللعب المالي النظيف فيما يتعلق براتب الثنائي.

وقامت رابطة الأندية الإسبانية بحذف اسم أولمو، بسبب عدم تقديم أي ضمانات مالية، بالإضافة تخطيه سقف الرواتب، ليصبح أمام البلوجرانا إلى يوم 3 يناير الجاري، حتى ينجح النادي الكتالوني في قيده.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق، غدًا، السبت، أمام بارباسترو في كأس ملك إسبانيا، قال فليك:"لا أريد التحدث عن موضوع أولمو، إنها ليست وظيفتي، مهمتي تقتصر على إعداد الفريق، لقد تحدثت مع الرئيس وأنا أثق بالنادي كثيرًا، وفي الوقت ذاته سيكون على الجميع القيام بعمله رغم حالة عدم السعادة لدى اللاعبين بالوضع الحالي".

إمكانية رحيل إريك جارسيا لتسهيل تسجيل أولمو:"لا أعتقد أن ذلك سيحدث، إنه لاعب جيد جدًا وذكي ومحترف على أعلى مستوى ولا نفكر في رحيله في الوقت الحالي".

حديثه مع جوان لابورتا رئيس النادي:"عندما أتحدث معه يكون الأمر خاصًا".

إمكانية ظهور الحارس البولندي فويتشيك شتشيسني كأساسي:"إنه يتدرب بشكل جيد للغاية، القرار لم يتم اتخاذه بعد، سنرى ما سيحدث غدًا".

جاهزية أولمو وباو فيكتور:"إنهما جاهزان للعب ويشعران بالتفاؤل، تدربا بشكل جيد للغاية، وإذا أتيحت لهما الفرصة فسوف يلعبان بشكل طبيعي، كل منهما يريد اللعب بالنادي وأنا أيضًا متفائل بخصوص ما سيحدث لهما".

عودة أندرياس كريستنسن:"إنه في حالة جيدة، لقد تحسن ولكن الوقت مبكر جدًا لعودته، سنرى مع إذا كان يمكنه السفر معنا إلى السعودية لخوض السوبر، علينا أن ننتظر".

يذكر أن برشلونة يلعب غدًا، السبت، أمام بارباسترو في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، قبل التوجه إلى السعودية لللعب أمام أتلتيك بيلباو في نصف نهائي السوبر الإسباني يوم الأربعاء القادم.