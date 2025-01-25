فليك يتجاهل شكوى بوردالاس ويؤكد : نبحث عن لاعبين جدد وديكو يقوم بعمل رائع!

تصريحات المدرب الألماني قبل مواجهة فالنسيا

رفض هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، الرد على تصريحات خوسيه بوردالاس مدرب خيتافي، والتي انتقد فيها المدرب الألماني وكشف عن تلقيه تهديدات بالقتل بعد التعادل مع الفريق الكتالوني.

برشلونة تعادل بهدف لكل فريق مع خيتافي في الجولة الماضية من الليجا، وهي المباراة التي خرج بعدها فليك لانتقاد الالتحامات المتكررة والصراخ المستمر من لاعبي خيتافي بعد كل لعبة.

الأمور تطورت بتصريحات من بوردالاس قال خلالها بأنه لن يحترم من لا يستحق الاحترام، وأن الانتقادات هي مجرد أعذار فقط عندما يفوز برشلونة، مشيرًا إلى قيام البعض بملاحقته وتهديده بالقتل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

فليك خرج في المؤتمر الصحفي لمواجهة فالنسيا، غدًا، الأحد، في الدوري الإسباني، ورد بشكل مقتضب قائلًا:"ليس لدي ما أضيفه عن هذا الأمر".

وعن تجديد رونالد أراوخو:"لقد تحدثت كثيرًا مع رونالد وهو يركز بشكل كبير على برشلونة، سيكون لاعبًا أفضل وعليه أن يتحسن حتى الصيف، الحفاظ عليه مع جيرارد مارتين يعتبر عمل رائع من ديكو، نحن نبحث عن لاعبين جدد، ولكن علينا أيضًا الحفاظ على الحاليين".

عودة أندرياس كريستنسن وأنباء رحيله في الميركاتو الشتوي:"لقد عاد من إصابة كبيرة، بعض اللاعبين يتفوقون عليه الآن لكننا نعرف جودته، وسنرى ما سيحدث".

الاختلاف بين برشلونة في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني:"أعتقد ان التعادل أمام خيتافي كان خطأنا، يجب أن نركز من البداية إلى النهاية، من المهم جدًا الفوز بكل مباراة خاصة على أرضنا".

الرسائل التي يتلقاها حول عمله:"هناك الكثير منها عن طريق أصدقائي، في بعض الأحيان لا أستطيع الرد عليها، ولكنهم سعداء بما نقدمه، وكذلك النادي واللاعبون، سأبذل قصارى جهدي مثلما يفعل فريقي دائمًا".

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثالث بجدول الدوري الإسباني بـ39 نقطة، بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد صاحب الصدارة بعد 20 جولة من عمر الليجا.