برشلونة ضد غرناطة: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة برشلونة وغرناطة وذلك في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022

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برشلونة 0 × 1 غرناطة

مباشر، لحظة بلحظة



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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم غرناطة على برشلونة بهدف نظيف

45' عررضية من مينجويزا، دفاع غرناطة يشتت الكرة وتصل إلى بوسكيتس الذي يسدد الكرة من لمسة واحدة ولكنها بعيدة عن المرمى

44' أوووووووووه فرصتين خطيرتين متتاليتين لبرشلونة عن طريق أراوخو، رأسيتين الأولى تصدى لها حارس غرناطة والثانية تمر بجوار القائم

42' أووووووووه تسديدة قوية من لاعب غرناطة ولكن تير شتيجن يتصدى لها

تبديل اضطراري لبرشلونة بخروج بالدي للإصابة ودخول مينجويزا

38' سيطرة واستحواذ من برشلونة، ولكن دون أي خطورة على مرمى غرناطة باستناء تسديدة روبيرتو

33' برشلونة يضغط بحثًا عن هدف التعادل

23' محاولة من ديباي من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة عالية كثيرًا عن المرمى

18' أووووووووووه برشلونة كان قريبًا من التعادل، ولكن تسديدة روبيرتو تصطدم بالعارضة!

17' عررضية من الجهة اليمنى لبرشلونة عن طريق ديست ولكن دفاع غرناطة يشتتها لركنية

11' عررررضية من ماتشيز تصل إلى مولينا الذي يسددها بشكل رائع ولكنها تعلو العارضة بقليل.. غرناطة أخطرر

4' كوتينيو يسقط داخل منطقة الجزاء، يطالب بركلة جزاء، الحكم يراجع اللقطة مع حكام تقنية الفيديو ويقرر استمرار اللعب

1' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول يا لها من مفاجأة! غرناطة يتقدم على برشلونة، عرضية رائعة من إسكوديرو تصل إلى دوارتي يضعها برأسه في الشباك بكل سهولة

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة:

قرر المدرب رونالد كومان الاعتماد على طريقة لعب 4/3/3 ، لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-3-3

نيتو

بالدي - أراوخو - جارسيا - ديست

دي يونج - بوسكيتس - روبيرتو

كوتينهو - ديباي - ديمير

تشكيل غرناطة:

قرر المدرب مورينو اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-3-3

ماكسيميانو

إسكوديرو - دوارتي - أبراهام - كيني

إيتكي - خيمينز - ميلا

ماتشيز - مولينا - بويرتاس

يرغب العملاق الكتالوني في تحقيق الفوز من أجل مواصلة اللحاق بريال مدريد، خاصًة وأن الفريق لعب مبارتين أقل وفي حال فوزه بهما سيتساوى مع الملكي في الرصيد ويتقاسم معه الصدارة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة برشلونة وغرناطة، في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022، والتي ستُقام على ملعب كامب نو.