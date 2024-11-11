"يريده لـ4 أسباب!" .. برشلونة يستعد لاقتحام صراع التعاقد مع عمر مرموش

مرموش أصبح أحد أهم الهدافين في الملاعب الأوروبية..

في مفاجأة من العيار الثقيل.. يستعد العملاق الإسباني برشلونة، لاقتحام صراع التعاقد مع النجم المصري عمر مرموش، هداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني.

مرموش البالغ من العمر 25 سنة، يقدم مستويات مبهرة مع آينتراخت فرانكفورت، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ حيث سجل 14 هدفًا وصنع 10 آخرين، خلال 16 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

هذه المستويات المبهرة.. لفتت أنظار عمالقة أوروبا إلى مرموش؛ وفي مقدمتهم نادي بايرن ميونخ الألماني، بالإضافة إلى ليفربول الإنجليزي، الذي ينشط في صفوفه النجم المصري الكبير محمد صلاح.

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ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، مساء اليوم الإثنين، أصبح الفرعون المصري هدفًا كبيرًا لنادي برشلونة؛ لتعزيز خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي القادم.

الصحيفة كشفت عن أن النجم النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، يظل الهدف الأكبر لرئيس برشلونة جوان لابورتا؛ لكن.. وضع النادي الاقتصادي، يجعل الصفقة صعبة للغاية.

وأشارت الصحيفة إلى أن بديل هالاند الأول بالنسبة للابورتا؛ هو النجم السويدي فيكتور جيوكيريس، مهاجم سبورتنج لشبونة البرتغالي، والذي أبهر العالم بمستوياته في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

ومثل هالاند.. سيجد برشلونة صعوبات في التعاقد مع جيوكيريس، نظرًا لقيمته المالية المرتفعة؛ خاصة مع رغبة عمالقة أوروبا في الحصول على توقيعه، وفي مقدمتهم مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي تولى البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني السابق لنادي سبورتنج لشبونة، مسؤولية تدريبه رسميًا.

وهُنا وحسب صحيفة "سبورت"، برز اسم عمر مرموش كـ"خيار قوي"، لخلافة البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، حيث ترى الإدارة الرياضية أنه اللاعب المناسب؛ لعدة أسباب:

- قيمة الصفقة "المنخفضة" بالمقارنة مع باقي المهاجمين العالميين؛ حيث لن تتخطى الـ45 مليون يورو.

- قدرته على اللعب في "الجناح الأيسر" إلى جانب قلب الهجوم؛ وهو المركز الذي يُعاني منه الفريق.

- تسجيله للعديد من الأهداف من "ركلات حرة"؛ وهي نقطة ضعف كبيرة في العملاق الإسباني.

- العلاقة القوية مع "وكالة" اللاعب؛ حيث أنها تدير أعمال نجم الفريق فيرمين لوبيز أيضًا.

جدير بالذكر أن مرموش بدأ مسيرته الكروية في نادي وادي دجلة المصري، قبل الانتقال إلى الملاعب الألمانية من بوابة فولفسبورج، في صيف عام 2017؛ والذي أعاره إلى شتوتجارت وسانت باولي، قبل بيعه بشكل نهائي إلى آينتراخت فرانكفورت، في يوليو 2023.