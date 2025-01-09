بعد موافقة هانسي فليك .. برشلونة يفكر في قبول عرض يوفنتوس لشراء أحد نجومه

الألماني يعطي الضوء الأخضر لإطلاق سراحه!

كشفت تقارير صحفية، عن اتجاه داخل إدارة نادي برشلونة برئاسة جوان لابورتا، لبيع أحد اللاعبين الأساسيين بالفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي تحاصر النادي.

ونقلت شبكة "sportskeeda" عن الصحفي جوردي كارني، تأكيدات عن وجود رغبة لدى إدارة برشلونة في بيع المدافع الأوروجواياني رونالد أراوخو، مع توقعات بالحصول على مبلغ يتراوح بين 45 إلى 50 مليون يورو مقابل بيعه في الصيف المقبل.

وانضم رونالد أراوخو إلى برشلونة أتلتيك، من نادي بوستون ريفرز في أغسطس 2018 بمبلغ مبلغ 4.70 مليون يورو، ثم تم تصعيده إلى الفريق الأول في أكتوبر 2020، بعد أن أثبت نفسه كمدافع من الطراز الفريد.

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ويعتبر رونالد أراوخو الذي يثير اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى ويتقدمها يوفنتوس الإيطالي، أحد الأصول القيمة للنادي الكتالوني، وقد يكون رحيله جزءًا من إستراتيجية النادي لتأمين موارد مالية إضافية لتدعيم صفوفه بلاعبين جدد.

وأشار كارني، إلى أن هناك مخاوف لدى المدرب الألماني هانسي فليك بشأن مستوى اللياقة البدنية لرونالد أراوخو، لذلك أعطى الضوء الأخضر لإدارة برشلونة لبيعه من أجل تجديد دماء الفريق، وفي ظل تأمين مركز قلب الدفاع بالثنائي إينيجو مارتينيز وباو كوباري.

ويرتبط أراوخو بعقد مع برشلونة حتى يونيو 2026، لذلك يمكن أن يؤدي بيعه المحتمل إلى تقليل فاتورة أجور برشلونة والعبء المالي، خصوصًا أنه لم يخض مع الفريق سوى مباراة واحدة فقط هذا الموسم بعد عودته من الإصابة، حيث لعب لمدة 90 دقيقة في فوز البارسا (4-0) على بارباسترو في كأس الملك قبل أيام.

وتسعى إدارة برشلونة إلى استغلال الفرصة للحصول على أفضل عائد مادي ممكن من وراء هذه الصفقة، في ظل المنافسة الشرسة على الصفقة من عدة أندية كبرى.