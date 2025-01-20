"عار وفضيحة".. لابورتا ينفجر ضد التحكيم ويستشهد بريال مدريد!

ماذا قال رئيس البارسا؟

انفجر جوان لابورتا رئيس برشلونة ضد طاقم التحكيم في مواجهة الفريق أمام خيتافي أول أمس السبت، ضمن الجولة 20 من الدوري الإسباني.

ورغم التقدم بهدف مبكر عن طريق جول كوندي في الدقيقة التاسعة، إلا أن برشلونة فشل في تحقيق الفوز وتعادل (1-1)، لتتعقد حساباته في المنافسة على لقب الليجا.

وقال لابورتا، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": "أداء التحكيم في خيتافي (عار)، عدم احتساب ركلة جزاء لصالح كوندي فضيحة، يجب أن تكرروا ذلك أكثر من مرة".

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وسأل مراسل "سبورت" لابورتا عما إذا كانت ركلة جزاء كوندي تشبه ركلة الجزاء التي احتسبت لأنطونيو روديجر (لاعب ريال مدريد)، لم يتردد رئيس البارسا: "بالضبط".

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 39 نقطة، متأخرًا بفارق 5 نقاط عن أتلتيكو (الوصيف) و7 نقاط عن ريال مدريد (المتصدر).