برشلونة طلب من نجريرا التجسس على ريال مدريد!

هل كان ريال مدريد ضمن صفقة برشلونة ونجريرا؟

نشرت وكالة الأنباء الإسبانية تفاصيل جديدة عن أزمة نادي برشلونة ونائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية، إنريكيز نجريرا؛ الجديد كان عن طلب النادي الكتالوني من نجريرا ما يشبه التجسس على منافسه ريال مدريد.

ويُتهم برشلونة بدفع مبالغ مالية على مدار سنوات لنجريرا لأسباب غير معلومة، يقول عنها النادي إنها كانت لاستشارات فنية.

وبحسب ما ذكرته الوكالة الإسبانية التي أطلعت على تقرير ملخص عن "قضية نجريرا" فإن المدعي العام لم يجد أي دليل على الإطلاق بين مدفوعات برشلونة لإنريكيز والتي وصلت 7.5 مليون يورو وبين التأثير على النتائج.

وأشارت المحكمة في نفس الوقت إلى أن ذلك قد يُخفي تلاعبًا أو خدمات غير قانونية مثل التأثير على قرارات الحكام أو تعييناتهم أو تداول معلومات سرية عنهم.

لكنها أمور لم تثبت في إجراءات التفتيش ولم تؤكدها مصلحة الضرائب عن مدفوعات لأي حكم.

التقارير كثيرة فمكتب المدعي العام يؤكد أن رئيسي برشلونة السابقين، ساندرو روسيا وجوزيب ماريا بارتوميو توصلا لاتفاق سري شفهي مع نائب رئيس الحكام مقابل المال لتنفيذ سلسلة من الإجراءات تميل لصالح فريقهم.

ما ذكرته الوكالة الإسبانية على موقعها أتبعته بتفاصيل على حسابها الرسمي على تويتر بأن برشلونة طلب من نجريرا تقارير التحكيم عن منافسه ريال مدريد الذي أعلن قبل أيام ظهوره في قضية الإدعاء ضد برشلونة حول هذه الأزمة الأخيرة.