برشلونة ضد ليفانتي: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لقمة مباريات الجولة 36 من الدوري الإسباني بين برشلونة وليفانتي في محطة هامة للعملاق الكتالوني في صراع اللقب

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برشلونة × ليفانتي

مباشر، لحظة بلحظة





نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدفين نظيفين سجلهما ميسي وبيدري

44 رأسية من بوسكيتس بعد عرضية رائعة من ميسي ولكن الكرة تمر بمحاذاة القائم الأيمن

40 ليفانتي يبحث عن هدف تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول

34 جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول بيدري يسجل! نفس الجملة تكررت بتمريرة إلى ديمبيلي هذه المرة وليس دي يونج على الجهة اليمنى، عرضية لبيدري الذي سددها في المرمى الخالي هذه المرة

30 تسديدة خطيررررررة من مارتي بعد تشتيت خاطئ للكرة من دفاع برشلونة، ولكن شتيجن يمسك بالكرة.. ليفانتي كانت لديه فرصة لتعديل النتيجة

28 محاولة أخرى من ميسي لإضافة الهدف الثاني، تسديدة من على حدود منطقة الجزاء ولكنها تمر بجوار القائم الأيسر بقليل

25 جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ومن غيره؟ ميسي يسجل الهدف الأول لبرشلونة، عرضية من ألبا تصل إلى الأرجنتيني الذي سددها بشكل رائع بقدمه اليسرى من لمسة واحدة

22 تسديدة من لونجليه ولكن الكرة تصل سهلة للحارس فيرنانديز

20 سيطرة واستحواذ من فريق ليفانتي في تلك الدقائق

سيرجي روبيرتو يُجري عمليات الإحماء، هل يُجري برشلونة أولى التبديلات مُبكرًا؟

16 تسديدة قوووية ومباغتة من موراليس ولكنها الكرة تعلو العارضة

15 عرررضية من الجهة اليمنى لليفانتي ولكن دفاع برشلونة بقيادة لونجليه يشتت الكرة لضربة ركنية

11 هدوء نسق اللعب قليلًا، بعد بداية أكثر من ممتازة من برشلونة

4 مستحيل! تحرك رائع من دي يونج الذي راوغ المدافع وانفرد بالمرمى ومررها مجددًا إلى بيدري الذي كانت لديه فرصة جديدة لتسجيل الهدف الأول، ولكن هيرنانديز يتصدى لها

1 أوووووووووه بيدري كان قريبًا من تسجيل هدف مبكر للغاية لبرشلونة، ديمبيلي يمرر الكرة لدي يونج الذي يلعب عرضية لبيدري ويسدد كرة قوية ولكنها تعلو المرمى بقليل

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة

يبدأ المدرب رونالد كومان بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 3-5-2

تير شتيجن

لونجليه - بيكيه - أراوخو

ألبا - بوسكيتس - دي يونج - بيدري - ديمبيلي

ميسي - جريزمان



تشكيل ليفانتي

يبدأ المدرب باكو لوبيز بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 3-4-3



فيرنانديز

فيزو - دوارتي - سواريز

تونو - ميليرو - باردي - ميرامون

موراليس - مارتي - دي فروتوس



أخفق العملاق الكتالوني في الفوز على المتصدر أتلتيكو مدريد في الجولة السابقة من أجل اغتنام الفرصة وتصدر الدوري، ولكن لازالت الحظوظ قوية للغاية خاصًة وأنه يبتعد عن الروخيبلانكوس بنقطتين فقط.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي للمباراة الهامة للغاية بين فريقي برشلونة ضد ليفانتي، في إطار مباريات الجولة رقم 36 من الدوري الإسباني والتي ستُقام على ملعب سيوداد دي فالنسيا.