برشلونة ضد ليفانتي: مباشر لحظة بلحظة

برشلونة 0 × 0 ليفانتي

58' برشلونة يطالب بركلة جزاء بعد سقوط مدافع ليفانتي ولمسه الكرة بيده ولكن تقنية الفيديو ترفض.

52' لا جديد يذكر، برشلونة يستحوذ بصورة شبه تامة مع تراجع دفاعي لليفانتي، الخطورة غير موجودة حتى الآن.

الآن ينطلق الشوط الثاني..

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، استراحة ونواصل الشوط الثاني..

39' عرضية رائعة من ميسي باتجاه جريزمان في منطقة الجزاء ليسددها على الطائر ولكن الحارس فيرنانديز يواصل التألق ويتصدى للكرة ببراعة ويحرم البرسا من التقدم.

33' تسديدة رائعة من جوردي ألبا على الطائر من على حدود منطقة الجزاء ولكنها تأتي في الشباك من الخارج.

32' ليفانتي متراجع للخلف تمامًا رغم تشكيله لخطورة في بداية المباراة، الآن السيطرة مطلقة في يد برشلونة.

25' ميسي يظهر مرة أخرى في منطقة جزاء ليفانتي ولكن فيرنانديز يتصدى لتسديدته.

18' فرصة جديدة لليفانتي، اختراق من قبل دي فروتوس من الجبهة اليُمنى وتسديدة قوية جديدة لكن شتيجن يتعملق ويتصدى لها.

15' الظهور الأول الخطير لبرشلونة عبر مارتن برايثوايت، تسديدة من على حدود منطقة الجزاء لكن الحارس فيرنانديز تصدى لها ببراعة.

12' تصدي رائع من شتيجن لانفراد من روجر مارتي.. دفاع البرسا مستباح مرة أخرى.

7' استحواذ سلبي من برشلونة بدون خطورة على المرمى حتى الآن.

الآن تبدأ المباراة!

التشكيل | 4-2-3-1

تير شتيجن

جوردي ألبا - كليمون لونجليه - رونالد آراوخو - سيرجينو ديست

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس

فيليبي كوتينيو - أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي

مارتين برايثوايت

