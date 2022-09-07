برشلونة ضد فيكتوريا بلزن: مباشر لحظة بلحظة دوري أبطال أوروبا

تابع البث الكتابي المباشر لمباراة برشلونة ضد فيكتوريا بلزن في إطار مباريات الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-23، على ملعب كامب نو....

برشلونة 3×1 فيكتوريا بلزن

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58' انحصار اللعب في وسط الملعب دون أي خطورة.

52' مرور أكثر من خمس دقائق من الشوط الثاني، وسيطرة برشلونة مستمرة.

46' والآن مع صافرة البداية وانطلاق الشوط الثاني.

45+4' نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة بثلاثة أهداف لهدفين.

45+3' جووووووووووووووووووووووووووول ليفاندوفسكي يضيف الهدف الثالث، مجهود فردي أكثر من رائع من ديمبيلي الذي أرسل عرضية من الجانب الأيمن قابلها المهاجم البولندي برأسية سجل بها الهدف الثالث لفريقه والثاني الشخصي له في المباراة.

45' الحكم يحتسب ثلاث دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

44' جووووووووووووووووووول سيكورا يقلص الفارق لفيكتوريا بلزن، عرضية من الجانب الأيسر قابلها المهاجم التشيكي برأسية قوية في شباك تير شتيجن.

40' خمس دقائق تفصلنا على نهاية الشوط الأول.

33' جوووووووووووووووووووول الهدف الثاني لبرشلونة، تمريرة من روبيرتو وصلت إلى ليفاندوفسكي الذي سدد تسديدة قوية من مشارف منطقة الجزاء، سكنت مرمى الضيوف.

30' مرور نصف ساعة من الشوط الأول والنتيجة تشير إلى تقدم برشلونة بهدف دون رد.

27' في المباراة الأخرى للمجموعة بين إنتر وبايرن ميونخ، تشير النتيجة إلى تقدم الفريق الألماني بهدف دون.

23' أووووووووووه الحكم كاد أن يحتسب ركلة جزاء على برشلونة، ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو، يلغي القرار ويشهر بطاقة صفراء في وجه مهاجم بلزن لوجود تدخل على كريستينسن.

19' برشلونة يسيطر على اللعب، ولكن دون خطورة على مرمى الضيوف.

13' جوووووووووووووووول فرانك كيسيه يسجل الهدف الأول في المباراة لبرشلونة، ركنية لعبها عثمان ديمبيلي قابلها كوندي برأسية ثم وصلت إلى كيسيه الذي وضع الكرة في الشباك برأسية قوية.

11' سيطرة وضغط قوي من لاعبي برشلونة بحثًا عن الهدف الأول، بينما يعتمد الضيوف على الهجمات المرتدة.

6' مرور أكثر من خمس دقائق من الشوط الأول والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

0' والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة

تشكيل برشلونة:

التشكيل| 4-3-3

مارك تير شتيجن

جوردي ألبا - أندرياس كريستينسن - جول كوندي - سيرجي روبيرتو

بيدري - فرينكي دي يونج - فرانك دي يونج

عثمان ديمبيلي - روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي

تشكيل فيكتوريا بلزن:

التشكيل| 4-2-3-1

برشلونة يدخل مواجهة فيكتوريا بلزن وهدفه الرئيسي حصد نقاط المباراة الكاملة، مستفيدًا من الدفعة المعنوية الهائلة التي حصل عليها بانتصاراته الأخيرة في الدوري الإسباني.

الفوز على فيكتوريا بلزن سيمنح برشلونة أيضًا دفعة هامة في المجموعة الصعبة، والتي ينتظرها فيها عدة اختبارات قوية خلال الجولات المقبلة.

أعزائي المتابعين، أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة المقدمة لكم من موقع جول، لمباراة برشلونة ضد فيكتوريا بلزن في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا موسم 2022/2023، وستُقام على ملعب كامب نو.