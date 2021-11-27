برشلونة ضد فياريال: مباشر لحظة بلحظة

فياريال 1 × 3 برشلونة

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نهاية المباراة بفوز رائع ومهم لبرشلونة على فياريال بثلاثة أهداف لهدف

95' عرررضية رائعة لديباي، الهولندي يمرر الكرة برأسه لكوتينهو البرازيلي يحاول تسديد كررررة مقصية ولكنها تعلو العارضة

93' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول كوتينهو يحرز الثالث لبرشلونة من ركلة جزاء

92' ركلة جزاااااااااااااااااااااااااااااااااااء لبرشلونة بعد أن قام فويث بعرقلة كوتينهو

87' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول برشلونة يتقدم مجددًا بهدف رائع لديباي، كرة طولية يفشل دفاع فياريال في السيطرة عليها، يمررها إستوبينان بشكل خاطئ إلى ديباي الذي استلم الكرة، انطلق وراوغ رولي قبل أن يسددها في الشِباك بكل برود!

تبديل لفياريال بخروج تريجوريس ودخول رابا

83' أووووووووه بيكيه يكسر مصيدة التسلل للهولندي دانجوما، الذي استلم تمريرة رائعة وانطلق وسدد! ولكن الكرة تمر بجوار القائم بقليل

81' أوووووه تسديدة من تريجوريس من على خدود منطقة الجزاء تقريبًا! ولكن الكرة تمر بجوار القائم

76' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول تشوكويزي يسجل التعادل لفياريال، تمريرة من تريجوريس، يلمسها دانجوما بشكل رائع قبل أن يتدخل بيكيه ويقطع الكرة، قبل أن يودعها النيجيري في الشِباك بلمسة آخرى جميلة

73' أووووووووووووووه خطيرة لفياريال، طولية في المساحة الخالية، يسيطر عليها تشوكويزي ويمرر لتريجوريس الذي يسدد! ولكن الكرة تعلو عن العارضة

تعطل اللعب لإصابة ألبا

64' تبديل لبرشلونة بخروج عبد الصمد ودخول ديمبيلي

64' تبديلين لفياريال بخروج بينو وبيدرازا ودخول تشوكويزي وإستوبينان

59' تصوووووويبة قوية من باريخو ولكن الكرة تمر بجوار القائم

55'' تسديدة قوووية من ممفيس ديباي ولكن رولي يتصدى لها

49' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول برشلونة يتقدم بهدف فرانكي دي يونج، عرررضية من عبد الصمد، تصل إلى ألبا الذي يسددها من لمسة واحدة، تسقط من رولي وتصل إلى دي يونج الذي سددها في الشِباك الخالية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بين برشلونة وفياريال بالتعادل السلبي بين الفريقين

43' ضربة ركنية لفياريال، الكرة تصل إلى بيدرازا الذي يسددها من لمسة واحدة ولكنها تمر بجوار القائم

39' أوووووووووه! خطيرررة لفياريال! طولية رائعة تصل إلى دانجوما الذي يسدد كرة قووية ولكن تير شتيجن يتصدى لها

32' ركنية لفياريال، الكرة تصل إلى باو توريس الذي هرب من الرقابة ورأسية خطيرررة ولكنها تعلو القائم

29' أوووووووووووه فرصة خطيرررررة لفياريال، تسديدة رائعة وقوية من دانجوما من على الطرف الأيسر ولكن الكرة تمر بجوار القائم بسنتيمترات

25' عرررضية لفياريال، يشتتها دفاع برشلونة وتصل إلى مانو تريجوريس الذي يحاول تسديد الكرة في المرمى ولكن بوسكيتس يعترض الكرة وتخرج لضربة ركنية

18' مستحيل مستحيل! تمريرة رائعة إلى ديباي جعلته منفردًا بالمرمى، ولكن الهولندي أضاع فرصة لا تضيع!

8' غير معقول!!!!!!! ديباي يحتفظ بالكرة أمام دفاع فياريال، نيكولاس جونزاليس ينطلق ويسدد! ولكن الكرة تصطدم بالقائم

8' خطيرررررة من برشلونة، وسط البلاوجرانا يضغط على كابوي، الكرة تصل إلى ديباي الذي يراوغ ويسدد كرة قوووية ولكنها تمر بجوار القائم

6' أوووووووه! تمريرة خاطئة من دفاع برشلونة، الكرة تصل إلى دانجوما الذي يسدد الكرة ولكن دفاع برشلونة ينقذ الموقف في الثواني الأخيرة

3' أووووووووووووووووه قريبة من برشلونة، ركنية تصل إلى عبد الصمد الذي يسددها رائعة برأسه، رولي يتصدى لها وترتطم بالعارضة وتخرج لضربة ركنية

تعطل اللعب لإصابة بوسكيتس بعد تدخل قوي من باريخو

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة:

التشكيل| 4-3-3

أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا، إيريك جارسيا، جيرارد بيكيه، رونالد أراوخو

فرانكي دي يونج، سيرجيو بوسكيتس، نيكولاس جونزاليس

عبد الصمد، ديباي، جافي

تشكيل فياريال :

التشكيل| 4-4-2

جيرونيمو رولي

ألفونسو بيدرازا، باو توريس، راؤول ألبيول، خوان فويث

موي جوميز، داني باريخو، إيتان كابوي، يريمي بينو

دانجوما، مانو تريجوريس

Here is our starting 1️⃣1️⃣ for the big game tonight!#VillarrealBarça pic.twitter.com/5Vwq2YJd1P — Villarreal CF English (@VillarrealCFen) November 27, 2021

في المقابل، يحتل الغواصات الصفراء الترتيب الثاني عشر برصيد 16 نقطة، ويسعى الفريق مع إيمري لتحسين وضعه في جدول الترتيب، حيث يبتعد فياريال عن مراكز الهبوط بخمس نقاط فقط.

نجح برشلونة في الجولة الماضية والمباراة الأولى له في الدوري تحت قيادة تشافي أن يفوز في ديربي كتالونيا على إسبانيول بهدف نظيف، ويتواجد البلاوجرانا في المركز السابع برصيد 20 نقطة وبفارق 10 نقاط عن المتصدر ريال مدريد.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة برشلونة وفياريال، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022، الذي سيُقام على ستاد لا سيراميكا.