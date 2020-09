برشلونة ضد فياريال: مباشر لحظة بلحظة

برشلونة 0 × 0 فياريال

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

3' الفرصة الأولى لفياريال، عرضية وصلت إلى باكو ألكاسير الذي هيأ الكرة إلى تشيكوزوي ليمرر الأخير الكرة إلى مورينو بدلًا من تسديدها داخل منطقة الستة أمتار ويتدخل بيكيه وينقذ الموقف.

بداية المباراة الآن! كيف ستكون بداية كومان مع برشلونة؟ الآن سنعرف..

التشكيل | 4-3-3

نيتو

جوردي ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - سيرجي روبيرتو

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - فيليبي كوتينيو

أنسو فاتي - أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي

البدلاء: كارليس ألينيا - ميراليم بيانيتش - عثمان ديمبيلي - رافينيا - بيدري - ترينكاو - جونيور فيربو - إنكاي بينا - ريكي بوتش - رونالد آراخو - مينجو - تيناس

#Culers! Here's YOUR starting XI for the first @LaLigaEN match of the 2020/21 season! pic.twitter.com/omT4VL31a8