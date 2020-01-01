برشلونة ضد فياريال: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة للمباراة الأولى لفريق برشلونة في الدوري الإسباني 2020-2021، عندما يستضيف فياريال على ملعب كامب نو..

برشلونة 0 × 0 فياريال

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3' الفرصة الأولى لفياريال، عرضية وصلت إلى باكو ألكاسير الذي هيأ الكرة إلى تشيكوزوي ليمرر الأخير الكرة إلى مورينو بدلًا من تسديدها داخل منطقة الستة أمتار ويتدخل بيكيه وينقذ الموقف.

بداية المباراة الآن! كيف ستكون بداية كومان مع برشلونة؟ الآن سنعرف..

تشكيل برشلونة:

التشكيل | 4-3-3

نيتو

جوردي ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - سيرجي روبيرتو

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - فيليبي كوتينيو

أنسو فاتي - أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي

البدلاء: كارليس ألينيا - ميراليم بيانيتش - عثمان ديمبيلي - رافينيا - بيدري - ترينكاو - جونيور فيربو - إنكاي بينا - ريكي بوتش - رونالد آراخو - مينجو - تيناس

تشكيل فياريال:

التشكيل | 4-4-2

سيرخيو أسينخيو

برفيس إستوبينان - باو توريس - راؤول ألبيول - ماريو جاسبر

موي جوميز - داني باريخو - فرانسيس كوكلان - صامويل تشيكوزوي

باكو ألكاسير - جيرارد مورينو

البدلاء: كارلوس باكا - خاومي كوستا - لانشي - راميرو فونيس - مانو تريجوريس - أليكس باينا - فيستني إيبورا - جيرونيمو رولي - فيرناندو نينو - تاكيفوسا كوبو

¡Y aquí tenéis a los once amarillos que saltarán al césped del Camp Nou en el inicio frente al @FCBarcelona_es!



¡💛 Vaaaaaaaaamoooooooos 💛! #BarçaVillarreal pic.twitter.com/SJBFdbFl6y — CF (@VillarrealCF) September 27, 2020

الأنظار كلها ستتجه نحو ليونيل ميسي، فالبرغوث وبعد أن قرر البقاء حتى لا يقف في المحاكم أمام برشلونة، سيتعين عليه إثبات ولائه للبرسا بالاستمرار بنفس المستوى المعهود منه للتأكد من عدم تأثره بأزمات الموسم الماضي والصيف المنقضي.

فياريال الذي استقدم أوناي إيمري لقيادته إلى الأمجاد هذا الموسم، تمكن من جمع أربع نقاط في أول جولتين بالتعادل مع هويسكا بهدف لكل منهما ثم الفوز على إيبار بهدفين لهدف، ويسعى إلى مواصلة البداية الجيدة بفوز ستكون قيمته استثنائية على حساب العملاق الكتالوني.

ستكون هذه المباراة هي المباراة الرسمية الأولى لرونالد كومان وهو على رأس القيادة الفنية للبلوجرانا، وعينه نصب أن يحصد نتيجة إيجابية يبدأ بها ثورته الكبيرة في كتالونيا بصورة مثالية.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث الحي الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة برشلونة أمام فياريال لحساب الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، والمقامة على ملعب كامب نو.