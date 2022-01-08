برشلونة ضد غرناطة: مباشر لحظة بلحظة

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غرناطة 1×1 برشلونة

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نهاااااااية المباراة بالتعادل الإيجابي بين برشلونة وغرناطة بهدف لكل فريق

93' أوووه بابابا ماذا تفعل يا شتيجن؟ الألماني يلعب ضربة المرمى بشكل سئ، لاعب غرناطة يحاول تسديد الكرة في الشِباك ولكن تير شتيجن يعود لمرماه، يتصدى للكرة ويصلح خطأه

حكم المباراة يحتسب 6 دقائق وقت بدل ضائع

89' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول بويرتاس يسجل التعادل لغرناطة، ركنية يشتتها دفاع برشلونة، تصل إلى أنطونيو الذي يسدد الكرة بقووة على يمين شتيجن

88' أووووووه عرررضية خطيررررة من غرناطة ولكن ألبا يشتت الكرة ببراعة

85' ضغط قوي من غرناطة في أخر الدقائق بحثًا عن التعادل

82' أووووووووووووه تسديدة من ماتشيز من خارج منطقة الجزاء ولكن تير شتيجن يمسك بالكرة

81' تبديل لبرشلونة بخروج ديمبيلي ودخول ألفارو سانز

79' أووووووووووه جافي ينال البطاقة الصفراء الثانية ويتم طرده، بعد تدخل قوي للغاية على لاعب غرناطة، وبطاقة صفراء لبيكيه بعد الاعتراض على طرد زميله

75' أووووووووووه خطيررة لبرشلونة، مرتدة تصل إلى الزلزولي الذي يتحرك للعمق ويسدد كرة مقوسة ولكنها تمر بجوار القائم بقليل

75'عرضيتين متتاليتين في منتهى الخطورة ولكن دفاع برشلونة يشتت الكرة

72' عرررضية من الزلزولي ولكن دفاع غرناطة يشتت الكرة

تبديلين لبرشلونة بخروج دي يونج وجوتجلا ونزول عبد الصمد وديباي

60' أووووووه خطيرررررة من غرناطة، عرررضية من الجهة اليسرى، الكرة تصل إلى مولينا الذي يسددها برأسه ولكنها تمر بجوار القائم

56' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول دي يونج يسجل هدف التقدم لبرشلونة، عرررضية رائعة من ألفيس ورأسية أروع من دي يونج على يسار الحارس

55' بطاقة صفراء مبكرة للبديل لونجليه بعد تدخل قوي على مهاجم غرناطة

53' تبديل اضطراري بخروج جارسيا ونزول لونجليه

52' تعطل اللعب لسقوط جارسيا للإصابة، ولونجليه يستعد للدخول

50' ركنية لبرشلونة، الكرة تصل إلى بيكيه ورأسية ولكنها تمر بجوار القائم الأيمن لمرمى غرناطة

48' نيكولاس جونزاليس يمرر كرة بالكعب إلى ديمبيلي، الذي يسدد من خارج منطقة الجزاء ولكن تسديدته تمر بجوار القائم

47' محاولة من ماتشيس من خارج منطقة الجزاء ولكن تسديدته تعلو المرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين

45 +2' عررررضية من ديمبيلي، ولكن دفاع غرناطة يشتت الكرة

37' تسديدة من جوتجلا من خارج منطقة الجزاء ولكن تسديدة اللاعب عالية جدًا عن مرمى غرناطة

33' تمريرة من دي يونج إلى جافي، الذي يحاول مراوغة الدفاع والانفراد بالمرمى ولكن الكرة تطول، ماكسيميانو يخرج من مرماه ويمسك بالكرة

30' بطاقة صفراء للاعب غرناطة جونالونس بعد تدخل قوي على دي يونج

25' أوووووووه تير شتيجن يتصدى لفرصة خطيرررة لغرناطة، تم قطع الكرة من بوسكيتس، الكرة تصل إلى ماتشيز الذي يسدد بقوة ولكن الألماني يتألق ويتصدى للكرة

21' بطاقة صفراء على جافي بعد تدخل قوي على ماتشيز

20' أوووووووه دي يونج كاد أن ينفرد بالمرمى ولكن دفاع غرناطة ينقذ الموقف ببراعة، الهولندي يطالب بركلة جزاء، ولكن الحكم يقرر استمرار اللعب

18' انطلاقة من ديمبيلي على الطرف الأيمن، يحاول لعب عرضية ولكن الدفاع يشتت الكرة لضربة ركنية

16' عرررضية من جوتجلا، دي يونج يحاول لعب الكرة بالكعب ساقطة في المرمى ولكنها تمر فوق العارضة

15' مرور ربع ساعة على بداية المباراة بدون أي فرص خطيرة

9' تم تأكيد إلغاء الهدف بسبب وجود جافي متسللًا في بداية الهجمة

7' هدف لبرشلونة، ولكن تم إلغاؤه بسبب شك في وجود تسلل، سيتم مراجعة اللعبة في تقنية الفيديو

3' عرررررضية من ألبا ولكن الكرة تمر من أمام الجميع دون أن تجد من يسددها على المرمى

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة:

يبدأ المدرب تشافي بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

خوردي ألبا - جيرارد بيكيه - إيريك جارسيا - داني ألفيس

جافي- سيرجيو بوسكيتس- نيكولاس جونزاليس

فيران جوتجلا - لوك دي يونج - عثمان ديمبيلي

تشكيل غرناطة

يبدأ المدرب مورينو بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

لويس ماكسيميانو

كارلوس نيفا - راؤول تورينتي - فيكتور ميجيل - كيني

لويس ميلا - ماكسيم جونالونز - أنطونيو بويرتاس

لويس سواريز - خورخي مولينا - داروين ماتشيز

في المقابل، يحتل غرناطة المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة، ويسعى الفريق لمواصلة نتائجه الجيدة مؤخرًا حيث أنه لم يتعرض للخسارة منذ نهاية فبراير الماضي.

يسعى برشلونة للبناء على الانتصار الهام الذي حققه الجولة الماضية ضد مايوركا وقفز به للمركز الخامس، بفارق نقطة عن الرابع أتلتيكو والثالث ريال بتيس، حيث يملك الفريق في رصيده 31 نقطة.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة برشلونة ضد غرناطة في إطار مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني، وستُقام على ملعب لوس كارمينيس.