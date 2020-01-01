سيلتا فيجو ضد برشلونة: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة سيلتا فيجو ضد برشلونة في الجولة 32 من الدوري الإسباني 2019-2020، والذي يستضيفه استاد بالايدوس

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سيلتا فيجو 0 × 0 برشلونة

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15' تمريرات بين لاعبي سيلتا فيجو، وضغط من برشلونة على حامل الكرة.

14' عرضية من راكيتيتش من اليسار يبعدها الدفاع.

14' عرضية من اليمين عن طريق سيميدو يبعدها الدفاع للركنية.

12' سواريز يتوغل بالكرة في يسار منطقة الجزاء، لكن الدفاع يحاصره ويفتكها.

10' خطييييييييرة من جديد من الركنية بعرضية إلى عمق المنطقة صعد لها بلانكو وحاول إمساك الكرة، لكنه سقطت من يده وتحول لبرشلونة الذي أرسل عناصره بعض التمريرات أوصلت الكرة لبويج أمام المنطقة، فأرسل تسديدة عبرت بعيدة إلى ضربة مرمى.

10' ميسي ينطلق بالكرة في اليمين ثم يضم ويرسل تسديدة تصطدم بالدفاع وتخرج الكرة إلى ركنية من على يسار المرمى.

8' فاتي ينطلق بالكرة في اليسار ثم يغير وجهة اللعب إلى اليمين، لكن الكرة بعيدة على سواريز.

7' مرتدة سرييييعة لسيلتا فيجو بكرة أمامية لسمولوف الذي دخل يسار منطقة الجزاء ثم ضم وأرسل تسديدة من أمام بيكيه اصطدمت بسيميدو وعبرت إلى ركنية من على يمين شتيجن.

6' ميسي نفذ ركنية من على يسار المرمى بعرضية إلى عمق المنطقة، حولها بيكيه برأسه للمرمى فارتطمت بالعارضة.

6' يا رباااااااااااه، العارضة تحرم برشلونة من الهدف الأول.

4' بويج يمرر كرة لألبا الذي يرسل عرضية يبعدها الدفاع لركنية من على يمين المرمى.

3' فاتي يتوغل في اليسار ويصل منطقة الجزاء، فينقض عليه أيدو ويفتك الكرة.

2' برشلونة على اليسار بالأزرق والأحمر المعتاد، وسيلتا فيجو على اليمين بالأزرق السماوي.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول واللقاء.

تشكيل سيلتا فيجو

يبدأ المدرب أوسكار جارسيا بالتشكيل التالي

التشكيل | 3-5-2

روبين بلانكو

نيستور أراوخو - خورخي ساينز - جوزيف أيدو

ياكوبو جونزاليس - دينيس سواريز - أوكاي يوكوسلو - برايس مينديز - كيفين فاسكيز

فيدور سمولوف - ياجو آسباس

تشكيل برشلونة:

يبدأ المدرب كيكي سيتين بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - صامويل أومتيتي - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو

ريكي بويج - إيفان راكيتيتش - أرتورو فيدال

أنسو فاتي - لويس سواريز - ليونيل ميسي

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الثيلتيكوس صاحب المركز السادس عشر في ترتيب الدوري الإسباني برصيد ٣٣ نقطة، لعب الفريق آخر لقاءاته في الدوري أمام ريال سوسيداد وتمكن من الفوز بنتيجة 1-0.

أما برشلونة فهو صاحب المركز الثاني في الجدول برصيد 68 نقطة من حصيلة 31 مباراة خاضها الفريق في البطولة حتى الآن، حقق النادي الكتالوني الفوز في آخر مبارياته التي خاضها في الدوري أمام أتلتيك بيلباو بنتيجة 1-0، ورغم تساوي الكتلان في النقاط مع ريال مدريد إلا أن المواجهات المباشرة ترجح كفة الملكي.

كان آخر لقاء جمع بين سيلتا فيجو وبرشلونة في الليجا قد نتهى بفوز الأخير بنتيجة 4-1، وكان في الدور الأول من الموسم الحالي.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة سيلتا فيجو ضد برشلونة في الجولة 32من الدوري الإسباني.