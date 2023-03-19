برشلونة ضد ريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة كلاسيكو الأرض

تابع التغطية المباشرة لكلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في الجولة 26 من الدوري الإسباني على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"

برشلونة x ريال مدريد

مباشر لحظة بلحظة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الملعب برشلونة - ريال مدريد الأحد 19 مارس 2023،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

beIN Sports 1 HD Premium حسن العيدوس سبوتيفاي كامب نو

نهاية المباراة بفوز برشلونة على ريال مدريد بهدفين لهدف

96' مشادة بين اللاعبين بسبب تدخل قوي من فاتي على سيبايوس

91' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول كيسي يسجل الثاني لبرشلونة، تمريرة بالكعب من ليفا إلى بالدي الذي لعب عررضية إلى كيسي الذي يسددها في المرمى

90' تبديل لبرشلونة بدخول فاتي

85' دفاع برشلونة يعترض تسديدتين متتاليتين من بنزيما وتشواميني، ركنية لريال مدريد

84' تسديدة قوووية من أسينسيو ولكن الكرة تعلو العارضة قليلًا

82' تبديل لبرشلونة بدخول فيران توريس وخروج رافينيا

80' هدف ملغي لريال مدريد بسبب وجود تسلل على أسينسيو

79' أوووه! كوندي يُخطئ، كريم يقطع الكرة ويسددها قووية ولكن شتيجن يمسك بها

77' تصووويبة من فيني ولكن الكرة سهلة في يد شتيجن

75' تبديل لبرشلونة بخروج سيرجي روبيرتو ودخول فرانك كيسي

75' ثلاثة تبديلات لريال مدريد بدخول أسينسيو، تشواميني وسيبايوس وخروج مودريتش، فالفيردي وكامافينجا

73' تصوووويبة قوية من رافينيا ولكن كورتوا يتصدى لها وتخرج لركنية

69' تسديدة من فيني ولكن الكرة عالية وبعيدة عن المرمى

69' بطاقة صفراء لمودريتش بعد عرقلة جافي

66' أووووووه ماذا أضعت يا ليفاندوفيسكي؟ عررضية رائعة من بوسكيتس إلى البولندي الذي يحاول لعب الكرة على الطائر ولكنها تعلو المرمى

64' بطاقة صفراء للاعب روبيرتو بعد أن قام بعرقلة مودريتش لإيقاف هجمة مرتدة

64' عررضية من رافينيا ولكن كورتوا يخرج من مرماه ويشتت الكرة

62' أووووه كاد أن يفعلها رودريجو بعد دخوله بثواني! كارباخال يضغط ويقطع الكرة، تصل إلى البديل الذي يسدد الكرة قووية ولكنها بعيدة قليلًا عن المرمى

61' تبديلين لريال مدريد بدخول ميندي ورودريجو وخروج ناتشو وكروس

58' خطيررررة من برشلونة، تسديدة من ليفا ولكنها تلمس الدفاع وتمر بجوار القائم بقليل

56' خطأ لصالح ريال مدريد، بعد تدخل من جافي بالكوع على كارباخال

53' تصوووويبة من لوكا مودريتش ولكن كوندي يعترضها

50' عررررضية من روبيرتو ولكن ناتشو يشتت الكرة قبل أن تصل إلى رافينيا

47' خطيررررة للريال، فينسيوس يراوغ أراوخو بشكل ررائع، يلعب عررضية إلى فالفيردي الذي يحاول تسديد الكرة من لمسة واحدة ولكنها بعيدة عن المرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين

44' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول التعادل لبرشلونة، تسديدة قووية من رافينيا يعترضها دفاع الريال، قبل أن تصل إلى روبيرتو الذي يسددها في المرمى بكل قوة على يسار كورتوا

43' عررضية رائعة من كامافينجا إلى بنزيما ولكن الكرة تصل سهلة في يد شتيجن

33' خطيررررة لبرشلونة، تسديدة قوووية من رافينيا ولكن كورتوا يُخرج الكرة بأطراف أصابعه لركنية

32' بطاقة صفراء أولى لبرشلونة من نصيب رافينيا بعد تدخل قوي على توني كروس

31' خطيررررة لبرشلونة، ركنية تصل إلى كريستنسين الذي يحاول لعب الكرة بالكعب ولكن كورتوا يمسك بها

23' خطيررررة لبرشلونة، عررضية من رافينيا إلى كريستنسين ورأسية ولكن الكرة تمر بجوار المرمى

22' فرصة للريال، بنزيما يمهد الكرة لكارباخال للتسديد، ولكن ظهير الريال يتعثر ويسقط داخل منطقة الجزاء، وتضيع الفرصة على الريال

19' عررضية من رافينيا ولكن الكرة تمر من فوق رأس أراوخو

16' بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب ناتشو بعد أن قام بعرقلة أراوخو

16' عرررضية من فينسيوس ولكن الكرة طوويلة على بنزيما، وتخرج لركلة مرمى

15' خطأ لصالح ريال مدريد، بعد تدخل قوي من روبيرتو على ناتشو

8' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول لريال مدريد، عررضية من فيني ترتطم بالمدافع أراوخو، تُغير إتجاهها، تخدع شتيجن وتسكن المرمى

5' خطيررررررة من برشلونة، تمريرة مذهلة بإتجاه رافينيا ورأسية رررائعة ولكن كورتوا يتصدى، تلتها تسديدة قوووية من روبيرتو ولكن تعلو العارضة قليلًا

4' عرررضية من رافينيا ولكن الكرة تصل سهلة في يد كورتوا

2' برشلونة يرد، بتسديدة قوووية من ليفاندوفيسكي ولكن كورتوا يتصدى لها

1' محاولة مبكرة جدًا للريال. بنزيما يسدد كرة قووية ولكن شتيجن يمسك بها

انطلاق المباراة

تشكيلة برشلونة ضد ريال مدريد في كلاسيكو الأرض

يعتمد تشافي هيرنانديز على الرسم الآتي:

الخطة: 4-3-3

أندريه تير شتيجن

أليخاندرو بالدي - أندرياس كريستنسين - جويل كوندي - رونالد أراوخو

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - سيرجي روبيرتو

جافي - روبيرت ليفاندوفيسكي - رافينيا

تشكيلة ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الأرض

قرر المدرب كارلو أنشيلوتي الاعتماد على التشكيل الآتي:

الخطة: 4-3-3

تيبو كورتوا

ناتشو - أنطونيو روديجير - إيدير ميليتاو - داني كارباخال

توني كروس - إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش

فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - فيدريكو فالفيردي

أهلا بكم في البث المباشر لقمة الجولة 26 من الدوري الإسباني وكلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

برشلونة، صاحب الأرض، يعيش أفضل أحواله على الصعيد المحلي، حيث يبتعد في صدارة الدوري الإسباني بفارق تسع نقاط عن ريال مدريد.

وواصل برشلونة سلسلة نتائجه المثالية في الدوري الإسباني هذا الموسم بالفوز على أتلتيك بيلياو في الجولة الماضية بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 65 نقطة في الصدارة.

أما ريال مدريد، الضيف، فيدخل المباراة بهدف واحد فقط، وهو تحقيق الفوز من أجل تقليص الفارق في المرحلة الأخيرة من الموسم، وإشعال سباق "لا ليجا" حتى نهاية الموسم.

ريال مدريد تخطى سلسلة من تعادلين متتاليين في الجولة الماضية بالفوز على إسبانيول بنتيجة 3-1، ليرفع رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني.