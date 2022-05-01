برشلونة ضد ريال مايوركا: مباشر لحظة بلحظة

برشلونة 2×1 ريال مايوركا

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

نهاية المباراة بفوز صعب ومهم لبرشلونة على مايوركا بهدفين لهدف، لينفرد الفريق الكتالوني بالمركز الثاني

90' ديمبيلي يراوغ بشكل رائع ويمرر! ولكن دفاع مايوركا يشتت الكرة

78' جوووووووووووووووووووووووووووووول مايوركا يقلص الفارق، ركلة غير مباشرة تصل إلى قائد الفريق روسو، الكرة تصطدم بركبته وتسكن المرمى

77' عررضية خطيرة لمايوركا ولكن بوسكيتس يعترض الكرة

تبديلين لبرشلونة بدخول أنسو فاتي وعثمان ديمبيلي

72' هدف ملغي لبرشلونة بقدم توريس بسبب وجود تسلل على ديباي وأوباميانج في لعبتين متتالتين

64' انطلاقة ومراوغة من ديباي، تسديدة قووية من ممفيس ولكن الكرة تعلو العارضة

63' بطاقة صفراء للبديل جرينيير بعد تدخل قوي على جافي

57' نسديدة قوووية من أوباميانج ولكن الكرة تعلو المرمى

53' جوووووووووووووووووووووووووووول بوسكيتس يضاعف النتيجة ويسجل الثاني لبرشلونة، تسديدة قوووية تسكن الشباك على يسار ريكو

49' خطيررة لبرشلونة، دي يونج يمرر لديباي الذي يتعرض للشد، جافي يسدد الكرة ولكن ريكو يمسك بها

46' محاولة من أوباميانج من داخل منطقة الجزاء ولكن الكرة تصطدم في ظهر مدافع مايوركا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة على مايوركا بهدف نظيف

45' مرتدة لمايوركا، الكرة تصل إلى أنخيل رودريجيز الذي يسدد الكرة قووية ولكن شتيجن يمسك بها

44' محاولة لبرشلونة، تسديدة قووية من دي يونج ولكن الكرة تمر بجوار القائم قليلًا

42' ضربة حرة مباشرة لبرشلونة، ديباي يسددها ولكنها تصطدم بالحائط

40' مرتدة خطيررة لبرشلونة ولكن الدفاع يشتت الكرة قبل أن تصل إلى أوباميانج

37' برشلونة يواصل الاعتماد على العرضيات من الجهة اليسرى ولكن دفاع مايوركا يقظ حتى الآن

31' تسديدة قوووية من ألفيش ولكن الكرة عالية عن مرمى مايوركا

تبديل اضطراري بخروج بيكيه للإصابة ودخول جارسيا

24' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ديباي يسجل الهدف الأول لبرشلونة، تمريرة رائعة من ألبا لديباي الذي يسدد الكرة بقووة على يمين سيرجيو ريكو

22' هدف ملغي لبرشلونة بسبب وجود تسلل على أراوخو

18' خطيررررة لمايوركا، تمريرة رائعة للاعب أوليفان الذي يلعب عرررضية ونينيو يسدد ولكن الكرة تعلو العارضة

13' خطيررة لمايوركا، نينيو ينطلق ويمرر إلى رودريجيز وتسديدة قووية ولكن شتيجن يمسك بالكرة

11' سيطرة واستحواذ من برشلونة ولكن دون تسديدات على المرمى في الدقائق القليلة الماضية

5' فرررصة أولى خطيرررة لبرشلونة، تمريرة رائعة من جافي ورأسية قوووية من أوباميانج ولكن ريكو يتصدى للكرة

2' دانييل رودريجيز يسقط متألمًا بعد تدخل قوي من بوسكيتس

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة:

يبدأ المدرب تشافي بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - جيرارد بيكيه - رونالد أراوخو - داني ألفيش

جافي - سيرجيو بوسكيتس - فيرنكي دي يونج

ممفيس ديباي - بيير أوباميانج - فيران توريس

تشكيل ريال مايوركا:

يبدأ المدرب خافيير أجيري بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-1-2

سيرجيو ريكو

أنطونيو أريناس - مارتن فالينت - فرانكو روسو

بريان أوليفان - رودريجو باتاجاليا - أنطونيو سانشيز - بابلو مافيو

دانييل رودريجيز

أنخيل رودريجيز - فير نينيو

يتواجد برشلونة في المركز الثالث برصيد 63 نقطة بفارق نقطة عن الثاني إشبيلية ويحتاج للفوز بأي طريقة من أجل الانفراد بوصافة الترتيب، في المقابل يحتل مايوركا المركز السادس عشر بمعدل 32 نقطة ويبتعد عن مناطق الهبوط بفارق نقطة، لذا فالفريق في احتياج شديد لكل نقاط المباراة للحفاظ على حظوظه في البقاء.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في إطار مباريات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022، وستُقام على ملعب كامب نو.