برشلونة ضد ريال بتيس: مباشر لحظة بلحظة

برشلونة × ريال بتيس

تغطية مباشرة، لحظة بلحظة

قم بتحديث الصفحة كل دقيقتين

26' خطأ لصالح أليكس مورينو بعد تدخل قوي للغاية من نيكولاس جونزاليس

18' تسديدة من هيكتور بيلرين ولكن تسديدته عالية جدًا عن العارضة

12' بطاقة صفراء أولى للاعب سيرجيو كاناليس بعد تدخل قوي على قدم بوسكيتس

10' أووووووووووه خطيرة لبرشلونة، عرررضية من ألبا، كوتينهو يسدد الكرة ولكن حارس بتيس يمسك بها

6' كوتينهو يراوغ مجددًا ويسدد ولكن تسديدته بعيدة جدًا عن القائم الأيمن للحارس روي سيلفا

5' كوتينهو يراوغ بشكل رائع ويحاول التمرير ولكنه يتعثر في اللمسة الأخيرة، وتضيع فرصة خطيرة على برشلونة

1' عرررضية من الجهة اليمنى لريال بتيس، رأسية من خوانمي ولكنها تصل سهلة لتير شتيجن

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة:

التشكيل| 4-3-3

أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا، رونالد أراوخو، كليمون لونجليه، ديست

جافي، سيرجيو بوسكيتس، نيكولاس جونزاليس

كوتينهو، ديباي، عبد الصمد

تشكيل ريال بتيس:

التشكيل| 4-2-3-1

روي سيلفا

أليكس مورينو، بارترا، فيكتور رويز، هيكتور بيلرين

جويدو رودريجيز، أندريس خوادرادو

خوانمي، سيرجيو كاناليس، أيتور رويبال

ويليان خوسيه

في المقابل، يقدم الأخضر الأندلسي موسم أكثر من رائع ويتواجد في المركز الخامس برصيد 27 نقطة ويسعى لمواصلة النتائج المميزة بعد أن فاز في أخر جولتين على ليفانتي وإلتشي.

نجح برشلونة في الجولة الماضية في قلب الطاولة على فياريال والعودة من ملعب لا سيراميكا بفوز مهم للغاية، ومثلما صرح تشافي، يسعى الفريق لمواصلة الانتصارات لأنها السبيل الوحيد لتحسين وضعه حيث يحتل الفريق المركز السابع برصيد 23 نقطة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة برشلونة وريال بتيس، في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022، الذي سيُقام على ستاد الكامب نو.