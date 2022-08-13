برشلونة ضد رايو فاييكانو: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث الكتابي المباشر لمباراة برشلونة ضد رايو فاييكانو في إطار مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني لموسم 2022-23، على ملعب كامب نو....

برشلونة 0×0 رايو فاييكانو

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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60' ربع ساعة من الشوط الثاني، والتعادل السلبي لازال سيد الموقف.

54' محاولات من لاعبي برشلونة لتسجيل هدف التقدم ولكن دون خطورة حقيقية.

46' انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

45+5' نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

45+2' أووووووووووه أخطر فرص المباراة، ألفارو جارسيا يمر من الجانب الأيمن، ويسدد تسديدة قوية ولكن شتيجن يتألق ويتصدى لها ليحافظ على نظافة شباكه.

44' الحكم يحتسب خمس دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

41' تراجع من لاعبي الفريقين، وهدوء في الأحداث.

35' تسديدة قوية من بيدري، ولكنها تمر بجوار مرمى الضيوف بقليل.

30' ربع ساعة تفصلنا على نهاية الشوط الأول والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

27' الحكم يوقف المباراة لالتقاط الأنفاس وشرب المياه.

20' سيطرة وضغط من لاعبي برشلونة، بحثًا عن هدف التقدم.

12' هدف أول لبرشلونة، سجله ليفاندوفسكي ولكن الحكم يلغيه لوجود تسلل على المهاجم البولندي.

9' سقوط رافينيا داخل منطقة جزاء فاييكانو، ومطالبات بركلة جزاء ولكن الحكم يأمر باستمرار اللعب.

5' مرور خمس دقائق من الشوط الاول، وسيطرة من برشلونة.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة..

تشكيل برشلونة:

التشكيل| 4-3-3

مارك تير شتيجن

جوردي ألبا - إريك جارسيا - كريستينسن - رونالد أراخو

بيدري - سيرجيو بوسكيتس - جافي

عثمان ديمبيلي - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا

تشكيل رايو فاييكانو:

التشكيل| 4-2-3-1

ستول ديميتريفسكي

إيفان باليو - فلوريان لوجون - أليخاندرو كاتينا -فرانسيسكو جارسيا

باتي سيس - أوناي لوبيز

إسحاق بالازون - أوسكار تريجو - ألفارو جارسيا

سيرجيو كاميلو بيريز

أما رايو فاييكانو، فقد أنهى الموسم الماضي، في منتصف الجدول، وسيأمل في بداية الموسم الحالي بالخروج بنتيجة إيجابية من معقل برشلونة، تساعده في مشواره.

برشلونة نجح تحت قيادة تشافي هيرنانديز في الموسم الماضي، في تقديم أداءً مميزًا ونجح في إنقاذ ما يمكن إنقاذه للفريق، وتنتظر الجماهير ان تشاهد الفريق الكتالوني هذا الموسم مع الصفقات الجديدة، ليعود وينافس على البطولات من جديد، وستكون البداية أمام رايو فاييكانو.

أعزائي المتابعين، أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة المقدمة لكم من موقع جول، لمباراة برشلونة ضد رايو فاييكانو في إطار مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني لموسم 2022/2023، وستُقام على ملعب كامب نو.