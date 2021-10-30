برشلونة ضد ألافيس: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة برشلونة ضد ألافيس وذلك في الجولة الثانية عشر من مباريات الدوري الإسباني 2021-22

برشلونة × ألافيس

مباشر، لحظة بلحظة



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تشكيل برشلونة:

قرر المدرب رونالد كومان الاعتماد على التشكيل الآتي:

التشكيل| 4-3-3

تيرشتيجن

ألبا - جارسيا - بيكيه - مينجويزا

جافي - بوسكيتس - نيكولاس

ديباي - أجويرو - ديست

تشكيل ألافيس:

قرر المدرب كاييخا اللعب بالتشكيل التالي:

التشكيل| 4-2-3-1

سيفيرا

دورارتي - لوجون - لاجوارديا - نافارو

مويا - ندياي - بونس

ريوخا - خوسيلو - مينديز

يسعى برشلونة لتحسين وضعه والعودة للانتصارات مرة أخرى، بعد أن خسر في أخر مباراتين ضد ريال مدريد وريال فاييكانو، مما اضطر لابورتا للاستغناء عن خدمات كومان، لذا سيحاول العملاق الكتالوني البدء من جديد من أجل تجنب الابتعاد عن مقدمة الترتيب.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة برشلونة ضد ألافيس في الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني 2021-22 والتي تقام على ملعب "كامب نو".