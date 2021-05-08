برشلونة ضد أتلتيكو مدريد: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لقمة مباريات الجولة 35 من الدوري الإسباني بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في مباراة مهمة لتحديد هوية بطل النسخة الحالية

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برشلونة × أتلتيكو مدريد





تشكيل برشلونة

يبدأ المدرب رونالد كومان بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 3-5-2

تير شتيجن

لونجليه - بيكيه - مينجويزا

ألبا - بوسكيتس - دي يونج - بيدري - ديست

ميسي - جريزمان



تشكيل أتلتيكو مدريد

يبدأ المدرب دييجو سيميوني بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-4-2



أوبلاك

تريبيير - سافيتش - فيلبي - هيرموسو

كاراسكو - كوكي - لورينتي- ليمار

كوريا - سواريز



يحتل الروخيبلانكوس الصدارة برصيد 76 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة، لذا فأن فوز أي من طرفي المباراة سيقوي حظوظهم في المنافسة على أمل تعثر ريال مدريد غدًا أمام إشبيلية، أما التعادل فهو في مصلحة الملكي، فما الذي ستؤول إليه نتيجة مباراة اليوم؟

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي للمباراة الهامة للغاية والمُرتقبة بين فريقي برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، في إطار مباريات الجولة رقم 35 من الدوري الإسباني والتي ستُقام على ملعب كامب نو.

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