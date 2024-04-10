برشلونة ضحية .. مينديش يسوق وكيله على حساب النادي الكتالوني

البلوجرانا ليس مهتماً

كشفت أنباء في الإعلام الكتالوني عن استغلال الوكيل الشهير جورج مينديش اسم برشلونة لتسويق مدرب بورتو سيرجيو كونسيساو.

ويبحث برشلونة حالياً عن خليفة لمديره الفني تشافي في ظل إصرار الأخير على قراره بالرحيل عن منصبه بحلول نهاية الموسم الجاري، وتم ذكر كونسيساو ضم قائمة البدلاء المرشحين للمنصب.

وذكرت "سبورت" أن مدرب بورتو لا يدخل من الأساس في حسابات البلوجرانا، ولم يتم وضع اسمه من قبل إدارة النادي ضمن الأشخاص المرشحون للمنصب.

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وأوضح التقرير أن انتهاء عقد كونسيساو مع بورتو في 30 يونيو المقبل جعلت وكيله مينديش يحاول تسويقه ورفع أسهمه بربطه بالنادي الكتالوني.

وأشار التقرير أيضاً إلى العلاقة التي تجمع بين كونسيساو ومواطنه ديكو، المدير الرياضي الحالي لبرشلونة، على أنها أحد الأسباب لاستمرار ربط المدرب البرتغالي بالمنصب.