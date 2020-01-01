شتيجن: هناك بعض الإيجابيات لكورونا

الحارس الألماني يتحدث عن تجربته في الحجر المنزلي

يؤمن مارك أندري تير شتيجن، حارس نادي برشلونة الإسباني، بوجود بعض الإيجابيات من تفشي فيروس كورونا بشكل واسع في مختلف أنحاء العالم.

الفيروس بدأ في الظهور مطلع عام 2020 في الصين، وانتشر في أوروبا، مما تسبب في توقف النشاط بشكل كامل، وسط محاولات مستمرة لاستئناف الموسم الحالي.

شتيجن رُزق مؤخراً بطفل جديد في شهر ديسمبر الماضي، ويعتقد أن حالة التوقف تعتبر فرصة مناسبة له لقضاء المزيد من الوقت مع العائلة والمولود الجديد.

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وقال الحارس الألماني:"يمكنك إيجاد بعض الإيجابيات في الأشياء السلبية، مثل فيروس كورونا، الآن يمكننا البقاء مع عائلاتنا، طفلي يكبر بسرعة لذلك سعيد برؤية ذلك والاستمتاع بوقتي معه".

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وأضاف:"الآن أتقاسم الواجبات المنزلية مع زوجتي دانييلا من أجل رعاية طفلنا الجديد، ونحن في حالة جيدة جداً، نحاول أن نجعل الأمور أكثر سهولة في هذه المرحلة الصعبة".

يذكر أن صاحب الـ27 سنة، ارتبط مؤخراً بالرحيل عن برشلونة، لتعثر مفاوضات التجديد مع النادي الكتالوني، قبل أن تؤكد بعض التقارير الأخيرة تطور الموقف واقتراب اللاعب من الموافقة على الاستمرار لفترة أطول في كامب نو.