الإدارة نجحت في تسريع الإجراءات..

تمكن برشلونة من تسجيل عقد الحارس البولندي فويتشيك شتشيسني، الذي انضم للفريق مؤخرًا في صفقة مجانية، بعد إصابة الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن إدارة البارسا نجحت في تسجيل عقد تشيزني برابطة الدوري الإسباني، ما يمكنه من المشاركة في الليجا.

وعملت إدارة برشلونة على تسريع إجراءات تسجيل شتشيسني، حتى يتأقلم مع زملائه، تحسبًا للاحتياج إلى وجوده في الملعب قريبًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولفتت الصحيفة إلى أنه قد يتم استدعاء الحارس البولندي ضمن قائمة برشلونة لمواجهة ديبورتيفو ألافيس المقررة غدًا الأحد ضمن الجولة التاسعة من الليجا.

وأوضحت: "إيناكي بينيا سيتواجد في التشكيل الأساسي أمام ألافيس، لكن شتشيسني (34 عامًا) سيدخل المنافسة بدءًا من موقعة إشبيلية عقب التوقف الدولي.

وأعاد برشلونة حارس يوفنتوس السابق من الاعتزال، والتوقيع على عقد حتى نهاية الموسم الجاري، بعد تأكد غياب تير شتيجن لمدة 8 أشهر مقبلة.