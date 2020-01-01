مكتشفه: برشلونة سيأسف لسنوات عديدة على ترك كوبو لريال مدريد

برشلونة منح كوبو على طبق فضي لغريمه ريال مدريد

قال جوان فيلا أحد كشافي المواهب في أكاديمية لاماسيا إن برشلونة سيأسف لسنوات قادمة على التفريط في كوبو على طبق من الفضة للغريم ريال مدريد.

وكان كوبو قد انتقل بشكل مفاجئ إلى ريال مدريد بعد سنوات عديدة قضاها في برشلونة وكان يلقب هناك بميسي الجديد تيمنًا بتشابه البدايات بينهما.

ولكن كوبو انتقل إلى ريال مدريد وتمت إعارته إلى مايوركا وهناك أظهر موهبته الكبيرة وأكد أنه نجم قادم في عالم كرة القدم خلال السنوات المقبلة.

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وحول ذلك، قال جوان فيلا في تصريحات لصحيفة آس الإسبانية إن برشلونة أخطأ بالاستغناء عن الموهبة اليابانية الصاعدة خاصة بعدما انتقل لفريق منافس.

وأضاف: "لقد كانت البداية أن قدم أحد كشافي الأكاديمية أوسكار هيرنانديز تقريرًا في عام 2009 حول اللاعب الصاعد والذي يلعب في اليابان"

وتابع: "لقد أوضح أنه وجد لاعبًا مختلفًا، ذكيًا جدًا وموهوبًا عظيمًا. لقد ذهبت شخصيا إلى اليابان للتحقق من عمل أوسكار واغتنمت الفرصة لمتابته عن قرب"

وأردف: "لقد تميز بموهبة فطرية تطورت على مر السنوات التي قضاها في لاماسيا، كما أنه يتمتع بذكاء كبير وقدرة على تحويل كل كرة إلى شيء خطير بمجرد أن يلمسها"

وأكمل: "رحيل كوبو إلى ريال مدريد لا يمكن أن يغتفر، إنه خطأ غير لائق من ناد مثل برشلونة، السماح له بالرحيل أمر خطير للغاية، سوف نندم عليه كثيرًا"

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يذكر أن برشلونة قد فرط في أكثر من لاعب من لاعبي الأكاديمية منهم كوبو وتشافي سيمونز، كما أن ريكي بويج يواجه تهديدًا بنفس المصير.