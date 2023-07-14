خيانة لبرشلونة وريال مدريد .. يوفنتوس يهرب من العقوبات وينسحب من السوبرليج

أعلن يوفنتوس في بيان رسمي بدايته في إجراءات الانسحاب بشكل رسمي من السوبرليج، ليتبقى فقط الثنائي ريال مدريد وبرشلونة من الأندية المؤسسة.
وفي 2021، أعلنت مجموعة من أندية النخبة تأسيس البطولة الجديدة، ولكن عاصفة من الانتقادات دفعت الفرق الإنجليزية والبقية للانسحاب، ليتبقى فقط الثلاثي مدريد، برشلونة، ويوفنتوس سوياً.
وخرج يوفنتوس في بيان رسمي الخميس ليعلن أن بعد مناقشات ووجود أمور متناقضة بالعقود الحالية، بدأ يوفنتوس إجراءات انسحابه رسمياً من السوبرليج.
وبحسب "لا ستامبا"، يأتي انسحاب يوفنتوس ضمن خطة موسعة من أجل تفادي المزيد من العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي الذي يتوقع أن يُعلن عن استبعاد الفريق من المشاركة قارياً الموسم المقبل في بطولة دوري المؤتمر.
وتم توقيع عقوبات محلياً على يوفنتوس بخصم 15 نقطة تم إعادتها ثم تقليلها إلى 10 لاحقاً بسبب التلاعب في قيم اللاعبين بالانتقالات، وكذلك معاقبته مادياً بسبب التلاعب بالميزانية عقب اعترافه بالذنب أمام القضاء الإيطالي الشهر الماضي.
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